ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحباط محاولة تسلل 79 شخصًا إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية بالسّلُّوم

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:18 م
إحباط محاولة تسلل
إحباط محاولة تسلل 79 شخصًا إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية
ا ش ا
أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم /السبت/ - بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية - محاولة تسلل 79 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسَّلُّوم.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة إخطارًا بضبط 79 شخصًا ضُبطوا حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم عرضهم على النيابة التي باشرت التحقيق.

ترشيحاتنا

الوطنية للصحافة: عزل مجدي سبلة وإحالته للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه

بـ12 مليون كاش.. الزمالك يتسلم الاستغناء الخاص بـ إمام عاشور

علمي وأدبي.. معلومات تفصيلية عن تنسيق المرحلة الثانية 2019

عامر حسين يعلن موعد انطلاق مباريات الدوري.. ويكشف حقيقة تطبيق الـVAR

قلب حياتها رأسا على عقب.. سر المنام الذي غير حياة مديحة كامل ودفعها للاعتزال

قبل مواجهة مانشستر سيتي.. محمد صلاح يضع كلوب في ورطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام

مكشوف بشكل ملفت.. مايا دياب تثير الجدل بفستان مثير علي البحر

بطريرك الكاثوليك يتمم سيامة الأنبا باسيليوس مطرانا لإيبارشية سوهاج.. صور