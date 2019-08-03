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محافظات

خطة لتطوير أقسام الغسيل الكلوى بمستشفيات القليوبية

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:18 م
الاجتماع الذى عقده
الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الصحm
إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جارٍ وضع خطة عاجلة لتطوير أقسام الكلى الصناعى وإنشاء قاعات جديدة وإحلال وتجديد الماكينات القديمة حتى يحصل مرضى الفشل الكلوى على خدمة طبية متميزة وشاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لمراجعة مؤشرات أداء وحدات الكلى بمستشفيات الصحة على مستوى المحافظة.

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الاجتماع جاء بحضور الدكتور أشرف الشافعى مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد المقدم رئيس أقسام الكلى بمديرية الصحة ومديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام ولفيف من الفريق الطبى بأقسام الكلى ومراقبى صحة البيئة بمديرية الصحة.

وأشار الطباخ إلى أن المحافظة بها 290 ماكينة للغسيل الكلوى تعمل من خلال 3 ورديات مختلفة خلال الأسبوع ومن المقرر زيادة أعداد الماكينات من خلال افتتاح مستشفى قها المركزى وكفر شكر المركز بزيادة عن الاعداد التى كانت بها بحوالى 20 ماكينة للغسيل الكلوي وسيرتفع أعداد الماكينات بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالقليوبية لـ 310 ماكينات غسيل كلوي.

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