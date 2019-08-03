خطة لتطوير أقسام الغسيل الكلوى بمستشفيات القليوبية

أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه جارٍ وضع خطة عاجلة لتطوير أقسام الكلى الصناعى وإنشاء قاعات جديدة وإحلال وتجديد الماكينات القديمة حتى يحصل مرضى الفشل الكلوى على خدمة طبية متميزة وشاملة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لمراجعة مؤشرات أداء وحدات الكلى بمستشفيات الصحة على مستوى المحافظة.





أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الاجتماع جاء بحضور الدكتور أشرف الشافعى مدير إدارة المستشفيات، والدكتور محمد المقدم رئيس أقسام الكلى بمديرية الصحة ومديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام ولفيف من الفريق الطبى بأقسام الكلى ومراقبى صحة البيئة بمديرية الصحة.



