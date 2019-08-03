سيولة زيادة عن اللازم.. رئيس حزب الحرية : رصيدنا فى الشارع وليس بالبنك

وصف الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية والمتحدث الرسمى لمجلس النواب، المشهد السياسي بالعشوائي، وأن الساحة السياسية تحتاج إلى الانضباط وإعادة الصياغة ، قائلا: قبل عام 2011 كان هناك إمساك سياسي ولجنة الأحزاب كانت ترفض الموافقة على أحزاب جديدة وبعدها وجدنا سيوله زيادة عن اللازم ، نتج عنها 108 أحزاب سياسية ، وصل منهم 15حزبا للبرلمان و85 كانت محصلتهم صفر فى أول إنتخابات برلمانية .



وتابع رئيس حزب الحرية فى حوار خاص لصدى البلد ، أن المشهد والتكوين الحزبي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل والمشهد يحتاج لإعادة بناء تكتلات حزبية قوية ، ولابد أن تكون الأحزاب مؤمنه بفكرة المشاركة وليس المغالبة ، إعادة صياغة ووجود تحالفات قوية وليس شكلية.



وأشار إلى أن حزب الحرية رغم أنه لديه هيئة برلمانية من 2015 وجميع نوابه نجحوا فى إنتخابات فردية ، لكننا كنا غير راضين عن أداء الحزب من 2015 الى منتصف 2018 ، ولا ندعى أننا كنا مثل باقي الأحزاب الموجودة ، وبالتالى هذا الأمر إستوقفنا فى منتصف 2018 وقلنا يا نبقي حزب بجد يا نفضها سيرة ، وأى حزب بيكون رصيدة فى الشارع وليس فى البنك.