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برلمان

سيولة زيادة عن اللازم.. رئيس حزب الحرية : رصيدنا فى الشارع وليس بالبنك

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:22 م
رئيس حزب الحرية الدكتور
رئيس حزب الحرية الدكتور صلاح حسب الله
ماجدة بدوى
وصف الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية والمتحدث الرسمى لمجلس النواب، المشهد السياسي بالعشوائي، وأن الساحة السياسية تحتاج إلى الانضباط وإعادة الصياغة ، قائلا: قبل عام 2011 كان هناك إمساك سياسي ولجنة الأحزاب كانت ترفض الموافقة على أحزاب جديدة وبعدها وجدنا سيوله زيادة عن اللازم ، نتج عنها 108 أحزاب سياسية ، وصل منهم 15حزبا للبرلمان و85 كانت محصلتهم صفر فى أول إنتخابات برلمانية .

وتابع رئيس حزب الحرية فى حوار خاص لصدى البلد ، أن المشهد والتكوين الحزبي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل والمشهد يحتاج لإعادة بناء تكتلات حزبية قوية ، ولابد أن تكون الأحزاب مؤمنه بفكرة المشاركة وليس المغالبة ، إعادة صياغة ووجود تحالفات قوية وليس شكلية. 

وأشار إلى أن حزب الحرية رغم أنه لديه هيئة برلمانية من 2015 وجميع نوابه نجحوا فى إنتخابات فردية ، لكننا كنا غير راضين عن أداء الحزب من 2015 الى منتصف 2018 ، ولا ندعى أننا كنا مثل باقي الأحزاب الموجودة ، وبالتالى هذا الأمر إستوقفنا فى منتصف 2018 وقلنا يا نبقي حزب بجد يا نفضها سيرة ، وأى حزب بيكون رصيدة فى الشارع وليس فى البنك.

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