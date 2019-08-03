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شاهد.. القوات البرية الصينية تستعرض قوتها في افتتاح الألعاب العسكرية الدولية

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:24 م
عرض عسكرى
عرض عسكرى
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو عن انطلاق "الألعاب العسكرية الدولية" (ARMY-2019 china) في ميدان التدريب التابع للجيش الصيني НОАК في مدينة كورلا، بالتوازي مع انطلاقها في عدد من الدول من بينها روسيا.

وفي نهاية حفل الانطلاق، أجرت القوات البرية التابعة للجيش الصيني عرضا ديناميكيا واسع النطاق للأسلحة والمعدات العسكرية.

وخلال المراحل الثلاث من العرض العسكري، تم إجراء ثلاثة مشاهد من توجيه ضربات نارية ومدفعية من راجمات الصواريخ "PHL81"، وضرب أهداف جوية بصواريخ مضادة للطائرات من طراز "QW-2".

كما تم استعراض عملية إطلاق النار من مركبات القتال البرية من طراز "04A" ضد أهداف برية تحاكي قوات لعدو مفترض، وكذلك تدمير دبابات معادية بصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

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