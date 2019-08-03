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موجز البلد| التموين: شروط جديدة لإلغاء الدعم.. زيادة رسوم توثيق الزواج.. وموعد انطلاق الدوري

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:57 م
صدى البلد
إمام رمضان
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

كان من أبرز الأخبار على مدار اليوم، وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 12 محددا جديدا لمن لا يستحقون الدعم، وسيتم حذفهم من البطاقات التموينية، على 3 مراحل وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة قبل نهاية شهر اغسطس الجارى بعد فحص التظلمات.

كما نشر الموقع ايضًا.. قام مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، بتمرير تشريعات مهمة، من ضمنها تلك التي تتعلق بالزيادات على توثيق الأوراق والشهر العقاري.

فيما نشر الموقع ايضًا.. أكد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة أن الدورى الممتاز سنطلق فى موعده يوم 14 سبتمبر المقبل ولن يتم تغييره.

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