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ولادة قيصرية عاجلة.. كلبة ضالة تلد 20 جروا.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:22 م
كلبة ترضع أطفالها
كلبة ترضع أطفالها
شيرين عادل
عرضت فضائية ايرو نيوز ، مقطع فيديو عن واقعة نادرة حيث ولدت كلبة ضالة 20 جروا في مدينة تايلر بولاية تكساس الأمريكية.

وانتشل مسؤولو حماية الحيوانات الكلبة، وهي من نوع لابرادور هجين، من أحد شوارع المدينة قبل أن يُجري لها أحد الأطباء البيطريين عملية ولادة قيصرية عاجلة.

وتدخلت إحدى جماعات الإنقاذ لمساعدة الكلبة الأم، وسُميت لونا، على الاعتناء بأسرتها الكبيرة. 

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه بمجرد اكتمال فطام الجراء ستتاح إجراءات التبني لها ولأمها.

ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، فإن أكبر عدد من الجراء التي ولدت في مرة واحدة كان في المملكة المتحدة حين ولدت كلبة 24 جروا في عام 2004.

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