ولادة قيصرية عاجلة.. كلبة ضالة تلد 20 جروا.. فيديو

عرضت فضائية ايرو نيوز ، مقطع فيديو عن واقعة نادرة حيث ولدت كلبة ضالة 20 جروا في مدينة تايلر بولاية تكساس الأمريكية.





وانتشل مسؤولو حماية الحيوانات الكلبة، وهي من نوع لابرادور هجين، من أحد شوارع المدينة قبل أن يُجري لها أحد الأطباء البيطريين عملية ولادة قيصرية عاجلة.





وتدخلت إحدى جماعات الإنقاذ لمساعدة الكلبة الأم، وسُميت لونا، على الاعتناء بأسرتها الكبيرة.



