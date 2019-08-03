مدير أمن الغربية يعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط مراكز وأقسام الشرطة.. صور

اعتمد اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية اليوم السبت، حركة تنقلات وترقيات ضباط الداخلية بمراكز وأقسام الشرطة على مستوي قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.





وجاءت حركة التنقلات تضم: العقيد محمد عتمان مديرا لمباحث تموين الغربية والعقيد محمد شبل مأمورا لمركز زفتى والمقدم احمد الخولى مأمور مركز زفتى والمقدم محمد نصحي وكيل أدارة مباحث التموين.





وتم أيضا اعتماد النقيب سيف الحفناوى معاون مباحث مركز زفتى والرائد محمد سرحان والرائد امين طلعت والملازم اول واحمد نبيل معاونى مباحث مركز زفتى.





كما تم تكليف المقدم احمد البربرى بمنصب نائب مأمور السنطة والمقدم ايمن مكاوى نائب مأمور مركز طنطا ورائد رامى عطيه رئيس مرور سمنود والنقيب حسام قطامش _النقيب محمد ابوسدره معاونى مباحث مركز السنطة والنقيب احمد الديب رئيس مباحث مرور زفتى والسنطة والعقيد على ابوزهره مفتش مركز طنطا وقطور والمقدم محمود ابو المكارم رئيس مباحث مرور المحلة وسمنود والمقدم محمد البناوى وكيل مرور المحلة والرائد هشام هدية مرور المحلة ونقيب مدحت على رئيس الحماية المدنية بزفتى وملازم اول وليد سلطان معاون مباحث قسم زفتى وملازم اول اسامه المشد معاون مباحث قسم زفتى.





وتضمنت الملازم اول سامي العيسوي معاون مباحث ثان طنطا والرائد هادي جميل سالم رئيسا لمباحث مركز كفر الزيات والمقدم محمود العرنوسي رئيسا لمباحث مركز زفتي والرائد يوسف الجندي رئيسا لمباحث أول طنطا والرائد أحمد عادل الهرميل مفتش المنطقة المركزية والنقيب مصطفي الهرميل رئيس وحده مباحث تموين كفر الزيات وبسيون والمقدم محمد الجمل مفتش مباحث زفتى والسنطة والرائد محمد عيسوي رئيسا مباحث مجمع المحاكم بالمحلة والرائد أحمد رمزى رئيسا لمباحث قسم زفتى والنقيب عبد الحكيم درويش معاون مباحث قسم زفتى والملازم اول احمد الدهراوى معاون مباحث قسم زفتى والرائد أحمد الحجار رئيسا لمباحث ثان طنطا والعقيد وليد توفيق مأمور مركز قطور والعقيد محمود الجيار رئيسا لمباحث لقسم المرور.



