المحافظات تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. غرف عمليات للمتابعة .. تكثيف الحملات التموينية والمرورية ..رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وإلغاء الإجازات بكافة المديريات الخدمية

غرف عمليات وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق

حملات على الطرق لمنع أي اختناقات مرورية

تجهيز جميع المتنزهات لاستقبال الزائرين

تعيين خدمات ثابتة علي الحدائق وكورنيش النيل ومواجهة إشغالات الباعة الجائلين

تدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء وفتحها طوال أيام الأسبوع

أعلنت محافظات الجمهورية استعدادها التام بكافة المرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث اعتمد المحافظون خطط عمل القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية خلال العيد من أجل تأمينها وتوفير أجواء مواتية لاحتفالات المواطنين، كما رفعت المحافظات حالة الاستعداد القصوى، حيث شكلت غرف عمليات إلى جانب تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمرورية على الطرق لمنع أي اختناقات مرورية وتجهيز جميع المتنزهات لاستقبال الزائرين.ففي بني سويف، اعتمد المحافظ هاني عبد الجابر خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، التي تضمنت خطط عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال العيد بشأن تأمين المرافق والخدمات الحيوية وتوفير الأجواء والتيسيرات المطلوبة والواجب توافرها للمواطنين في هذه المناسبة.تضمنت خطة الصحة التأكيد على توافر جميع أدوية الطوارئ بمخازن المديرية والمستشفيات والإدارات، بالإضافة إلى تشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال بلاغات الأمراض المعدية، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته وتوفير عدد من الأسرة الداخلية بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتشديد علي مناوبات الأطباء وأطقم التمريض مع وقف جميع الإجازات والراحات خلال العيد.واستعد مرفق إسعاف بني سويف بخطة محكمة لاستقبال العيد تضمنت تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد ومنع الأجازات والأذونات، ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، وإلزام جميع المشرفين بالتواجد في أماكنهم والربط اللاسلكي الداخلي مع طوارئ مديرية الصحة والنجدة والحماية المدنية والمرور وتجهيز سيارات الإسعاف وتزويدها بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات وتوزيعها لتغطية كافة مراكز ومناطق المحافظة باجمالي 69 سيارة إسعاف.وفي قطاع التموين، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات، مع تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق، ووقف الإجازات للمفتشين والمخابز ومتابعة العمل بالمطاحن خلال أيام العيد، فيما تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من جميع اللحوم بأنواعها ليتم عرضها وبيعها للمواطنين بجميع فروع الشركة، وكذلك جميع أنواع السلع الغذائية واحتياجات المحافظة من اللحوم المجمدة التي سيتم بيعها من منافذ البيع بالشركة للمواطنين وعمل شوادر أمام فرع المصرية بشارع صلاح سالم وكذلك أمام هايبري الواسطى واهناسيا.وفي مجال المواد البترولية، تضمنت الخطة متابعة عمل محطات الوقود لضمان عدم حدوث اختناقات خلال العيد، والمرور على محطات تعبئة البوتاجاز مع الإشراف على عملية التوزيع بواسطة مفتشي التموين ومراقبة الموزعين وشباب الخريجين، وكذا متابعة وصول الكميات الواردة من البنزين والسولار والإشراف على توزيعها بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية.كما يقوم الطب البيطري بتدعيم المجازر بعدد كاف من الأطباء البيطريين؛ للقيام بالكشف على المذبوحات مع فتح جميع المجازر طوال أيام الأسبوع لاستقبال المذبوحات والتفتيش على محلات اللحوم البلدية والمجمدة والدواجن والأسماك واللحوم وثلاجات حفظ اللحوم فضلا عن توجيه حملات مشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة، على محلات بيع اللحوم والأسواق للتأكد من صلاحية المعروض منها للاستهلاك الآدمي،علاوة على إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية والمراكز الإدارية التابعة لها لتلقى أية شكاوي على أرقام ( 2322128 /2367351 /2367352).وفي قطاع الزراعة، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المختصين بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد، بينما تقوم مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأوقاف والوحدات المحلية لتجهيز مراكز الشباب التي تم اعتمادها لأداء صلاة العيد.فيما تقوم إدارة المرور بتنظيم خدمات على الطرق السريعة ومداخل ومخارج المدن والطرق الزراعية والصحراوية وأماكن تجمعات المواطنين في المرافق والمنتزهات ومتابعة حركة السيارات والنقل جماعي لنقل المواطنين وضبط حركة المرور في الشوارع والتصدي للمخالفات المرورية ومنع المواقف العشوائية والانتظار المخالف والسير عكس الاتجاه، فيما تكثف إدارة المرافق حملاتها على الشوارع والميادين وتعيين خدمات ثابتة علي الحدائق وكورنيش النيل وحديقة الحيوانات ومواجهة إشغالات الطرق من الباعة الجائلين.وتستعد إدارات الحماية المدنية والمسطحات المائية للتعامل مع أية بلاغات من خلال تجهيز كافة سيارات الإطفاء وجميع نقاط الإطفاء للاستعانة بها عند الضرورة ،مع تكليف ضباط المفرقعات للمرور على المنشآت الهامة والحيوية والمتنزهات والحدائق العامة وتعيين أفراد الإطفاء والمفرقعات واستعداد لنشات الإنقاذ النهري لتأمين المسطح المائي وكذا تأمين ساحات الصلاة.في حين تقوم الإدارة العامة للبيئة وبالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والقوى العاملة وشرطة المرافق والبيئة بتكثيف أعمال المرور على الأماكن التي تشهد إقبالًا كثيرا من المواطنين خلال أيام العيد، وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يتم العمل في كافة المحطات والشبكات ومراكز الصيانة بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة ومتابعة التشغيل وتشغيل غرفة عمليات محلية مرتبطة بالخط الساخن للتعامل مع أية شكاوى عن انقطاع المياه وسرعة إصلاحها، وذلك على الأرقام التالية (125) ومحمول (01276278215/ 01276279712) ، وتخصيص عدد من السيارات للإمداد بمياه الشرب للدفع بها في حالات الاحتياج أو إصلاح الكسور،وذلك تحت تصرف نوبتجي الشركة بخلاف سيارة مياه لكل فرع.وفي محافظة مطروح، أعلن المحافظ مجدى الغرابلى رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية مع الالتزام بكافة الإجراءات المحددة واستعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المحافظ، للوقوف على استعدادات كافة القطاعات بمحافظة مطروح لاستقبال عيد الأضحى، بحضور رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.وأوضح المحافظ أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تم ربطها بكافة مراكز ومدن المحافظة الثمانية، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة نحو أي مشكلة أو شكاوى بصفة دورية.وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من فرش وتجهيزات العيادات الخارجية بمستشفى مطروح العام والحمام المركزى استعدادا لافتتاحهما قريبا، ومراجعة استعدادات كافة المستشفيات بالمحافظة ونقاط الإسعاف على طول الطريق الساحلي من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، بالإضافة إلى مراجعة توفير كافة الأدوية والأمصال بالمستشفيات والاستعداد لاستقبال أى حالات طارئة، ومتابعة انتظام الخدمات الصحية المقدمة للمرضى خلال فترة العيد.كما وجه المحافظ بتأمين التيار الكهربى بجميع المستشفيات ومحطات تحلية المياه والروافع والقطاعات الخدمية الأخرى بجميع أنحاء المحافظة خلال أيام عيد الاضحى.وأكد المحافظ على توفير وضخ المياه فى مواعيدها لجميع المناطق خاصة مع الإقبال المتزايد من المصطافين، ومراجعة شبكات الصرف الصحى والقضاء على أى مشكلة خلال أيام العيد، مع الرد على شكاوى المواطنين وسرعة حلها خاصة في مجال توفير مياه الشرب مع منع اى محاولات لاستغلال المواطنين.وناشد المحافظ جميع المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفة لسيارة نقل مياه الشرب تتحصل على مبالغ أعلى من السعر المقرر رسميًا، أو سوء معاملة وذلك على الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114 - 0464933158 ، مع تحديد رقم السيارة وتصوير إيصال الدفع، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أى محاولات للاستغلال أو التربح بغير وجه حق، مع إحالة أى مخالفة للتحقيق، مؤكدًا على أن الدولة تدعم سعر المياه بالمحافظة.