إنجى على تنشر صورة نادرة لها برفقة يوسف شاهين وهنيدى

نشرت الاعلامية انجى على صورة نادرة لها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، بصحبة المخرج يوسف شاهين، والفنان محمد هنيدي" .



وظهر الثلاثي في إحدى المناسبات، وعلقت انجى على قائلة "مش فاكرة الصورة دى كانت امتى بس احلى مفاجآة الاستاذ العالمى اتعلمت منه كثير في الحياه وفي السينما والاخ والصديق الغالى محمد هنيدى، يوسف شاهين".



يذكر ان الإعلامية إنجي علي، تقدم البرنامج الإذاعي أسرار النجوم، على إذاعة نجوم f.m والذى تستضيف فيه نجوم الفن والمجتمع.



يذاع البرنامج الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً على الهواء بمحطة وراديو نجوم FM.



