صحة الإسكندرية تستعرض نتائج حملة صحة المرأة خلال شهر

عقد الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم بمركز طب الأسرة بسان ستيفانو - اجتماعا مع مديرى عموم المناطق الطبية ومدير عام الشئون الوقائية ومدير عام الشئون العلاجية، وعدد من قيادات مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.





تناول الاجتماع تحليل نتائج حملة صحة المرأة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة خلال شهر يوليو الماضي، كما استعرض المعوقات التى صادفتها فرق العمل وأسلوب تلافى تلك المعوقات.





أعلنت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية أن عدد الفرق الطبية العاملة بالحملة على مستوى المحافظة بلغ 301 فرقة منها 82 فرقة بمنطقة المنتزه الطبية، و65 فرقة بمنطقة شرق، و43 فرقة بمنطقة وسط، و31 فرقة بمنطقة غرب، و19 بالجمرك، و26 بالعجمى، و23 بالعامرية، و12 ببرج العرب.





اضافت أن هذه الفرق تستهدف ما يقرب من 2 مليون فتاة وسيدة من قاطنى محافظة الإسكندرية من سن 18 سنة فأكثرحيث تتمركز هذه الفرق فى أغلب وحدات ومراكز طب الاسرة علاوة على المستشفيات والوحدات العلاجية وبعض الاندية والاماكن الخارجية.





وأوضحت "سلطان" أن أعلى المناطق تحقيقا لنسب التغطية كانت إدارة برج العرب الصحية تلتها منطقتى غرب والعجمى ، فى حين جاءت منطقة شرق أقلها من حيث تحقيق نسب التغطية تسبقها منطقتى وسط والمنتزه



