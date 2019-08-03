المخرج معتز حسام يبدأ تصوير "ريما" في استوديو مصر

بدأ المخرج معتز حسام تصوير أحدث أعماله السينمائية بعنوان (ريما) للمنتج عمرو طنطاوي داخل استوديو مصر بالجيزة، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.



وعبر المنتج عمرو طنطاوي - في تصريح اليوم /السبت/ - عن سعادته بخوض تجربة الانتاج للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر بعد نجاح فيلمه الأول بعنوان (يوم العرض)، الذي تم طرحه بدور العرض السينمائي في أبريل الماضي.



وأشار طنطاوي إلى أن المشاهد الأولى لفيلم (ريما) تجمع كل من الفنانين هالة فاخر وإيهاب فهمي وأحمد فتحي والطفلة ريم داخل بلاتوة الحارة الشعبية باستوديو مصر.



ولفت إلى أنه تم - مؤخرا - طرح البوستر الدعائي للفيلم، ويبرز طفلة تنظر في الأفق وبجوارها دمية لعروسة ملقاة على الأرض من خلال لمحة فنية تعكس أن الفتاة لم تعد تعيش طفولتها.

وأضاف أن فيلم (ريما( من تأليف أحمد انور وإخراج معتز حسام، وبطولة كل من الفنانين محمد ثروت، وفراس سعيد، وهالة فاخر، وإيهاب فهمي، والطفلة ريم عبد القادر، ومها نصار، وعلاء مرسي، وأحمد إمام، وكلوديا، ومنى ثروت، ومن السعودية يوسف أحمد وعبد العزيز جميل، أما البطولة النسائية فسيتم الاعلان عنها قريبا لتكون مفاجأة للجمهور بالإضافة الى ظهور خاص للنجمين بيومي فؤاد وأحمد فتحي.



