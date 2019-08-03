"الداخلية" تواصل جهودها لتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الغش التجاري

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال تشديد وإحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجاري لحماية جهود المستهلكين.



وأسفرت الحملات عن ضبط (صاحب مخزن زيت طعام - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) لإدارته المخزن بدون ترخيص، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر قدرها (4 أطنان زيت طعام "مجهولة المصدر" - 2 تنك - 120 جركنا فارغا "معدة للتعبئة" - ميزان)، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط (مسئول عن محل قطع غيار معدات - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول - مقيم بذات الدائرة)، لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار المعدات مجهولة المصدر، وعثر بداخل المحل على (13 ألف قطعة غيار متنوعة "جميعها مجهولة المصدر).

وتم أيضا ضبط (صاحب مخبز سياحي - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - مقيم بذات الدائرة) لإدارته المخبز بدون ترخيص، وتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المنصرف للمخابز البلدية المرخصة قدرها (500 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم ضبط المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات - كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر، وقيامه بتغيير بلد المنشأ المدون بها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين، حيث عثر بداخل المخزن على (عدد 181 ألفا و275 قطعة غيار سيارات مختلفة)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدره، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول مستقلًا سيارة لنقل الدقيق البلدى المدعم، محمل عليها أكثر من 8 أطنان دقيق بلدي مدعم)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتجميع الدقيق المنصرف للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.