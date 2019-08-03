الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تشن حملات تنفيذية لضبط الخارجين عن القانون.. رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع .. التفتيش على المحلات والأسواق.. وإجراءات مشددة ضد المخالفين

حملات للتفتيش على محلات بيع الأطعمة والجزارين

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني

حملة إشغالات على الكافيهات والمحلات المخالفة





من جانبها، قالت رئيسة مركز ومدينة المنصورة المهندسة سوسن مجاهد إنه منذ البدء فى تنفيذ الموجة وحتى اليوم الثامن تم تنفيذ عدد 69 حالة بمساحة 12 ألفا و826 مترا شملت 24 حالة ري، 20 حالة زراعة، 25 حالة أوقاف، بمساحة 2086 متر ري و1850 متر زراعة و8890 متر أوقاف.



وبذات الموجة بمحافظة المنيا، قال المحافظ قاسم حسين إن الوحدة المحلية لمركز بني مزار تمكنت من إزالة واسترداد 26 حالة، مؤكدا عدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



وقال رئيس مركز بني مزار إسماعيل الفحام إنه - من خلال الحملة التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة الإزلات والإشغالات والجهات المعنية - تم إزالة واسترداد 26 حاله بقرى المركز منها 17 حاله تعدي بالبناء على أرض أملاك دولة على مساحة 1090 متر مربع بقرى "القيس" و"السعدية"، و8 حالات استرداد لأراضى زراعية وإصلاح زراعي على مساحة 7 قراريط و9 أسهم، وحالة استرداد أملاك دولة على مساحة 1000 فدان بقرية "صندفا".

وأضاف أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات التي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وفي حملات تموينية بالمحافظة، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة - بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين والطب البيطري والصحة والزراعة بالإضافة لإدارة التفتيش والمتابعة بالمركز - من تحرير 50 مخالفة تموينية؛ وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش ومنع جشع التجار وردع المخالفين وإحكام القانون.



وقال رئيس مركز العدوة إبراهيم نصير إن المخالفات ضمت 23 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، فضلا عن مخالفات لمحلات البقالة وموزعي أنابيب البوتاجاز بالإضافة لعدد 27 مخالفة بالمخابز والتي تنوعت بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود شهادة صحية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما تمكنت مديرية التموين بالمحافظة من ضبط 71 مخالفة تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.



وقال وكيل وزارة التموين بالمحافظة الدكتور محمود يوسف إن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفة للمخابز البلدية منها 21 مخالفة لنقص الوزن، و4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، و8 مخالفات لقضايا أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 30 مخالفة في مجال الأسواق منها مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، و3 مخالفات لمنتجات بدون تاريخ صلاحية، و7 مخالفات لذبح لحوم خارج السلخانة، و13 مخالفات لعدم حيازة شهادة صحية، و6 مخالفات لتجار تموينيين للتلاعب في المقررات التموينية، و3 مخالفات في مجال المواد البترولية .



وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.



وفي الفيوم، شنت الأجهزة التنفيذية - بالتعاون مع قوات الشرطة بمدن ومراكز الفيوم بتوجيهات المحافظ عصام سعد ومدير أمن الفيوم عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم - حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بأهمية الحفاظ على كافة حقوق الدولة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضي الزراعية.



ففي مركز ومدينة سنورس، قامت الأجهزة التنفيذية بإزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، والتي بلغت (9) حالات في عزبة الشوبك على مساحة 7 قراريط و6 أسهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي مركز يوسف الصديق تم إزالة التعدي الواقع على مساحة 150 مترا مربعا، وفى مركز إطسا تم إزالة 38 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بعزبة "سويكر" و"فوز" و"منشاة عبد المجيد" التابعة للوحدة المحلية بـ"الغرق"، (27) حالة مباني بإجمالي مساحة 5604 متر مربع و( 5) حالات بمساحة 8 أفدنة ، 12 قيراطا وإزالة (6) حالات أخرى.



وفي طامية تم إزالة عدد 57 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة كما تم إزالة 3 حالات تعدي بالبناء وكذلك مساحة 175 مترا مربعا، وفي مدينة الفيوم، تمت الإزالة على مساحة 7 أفدنة أرض من أملاك دولة.



وأكد محافظ الفيوم أن الحكومة لا تدخر جهدًا في مد يد العون والمساعدة لاستقبال كل مواطن يتقدم بطلب رسمي بشأن إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع منعًا لإهدار حقوق الدولة وحفاظًا على الأراضي الزراعية وتفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك الصدد، خاصة وأن تلك القرارات قامت بمراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وبصفة خاصة في القرى وتوابعها والمدن.



وشدد على أن التعدي على الأراضي الزراعية مرفوض تمامًا وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حق الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة للموقف أولا بأول، وأن تلك الحملات تتم يوميًا بالتوازي التام مع حملات النظافة والتجميل للظهور دائمًا بالوجه الحضاري والجمالي والبيئي للمحافظة.

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات اليوم السبت حملات بيئية وتموينية وإزالة لضبط الخارجين عن القانون.ففي الدقهلية، أكد المحافظ الدكتور كمال شاروبيم استمرار حملات النظافة اليومية وإزالة المخالفات ورفع التعديات ومتابعة أعمال الصيانة اليومية والدورية بمختلف المراكز والمدن والأحياء حيث تم رفع 800 طن قمامة بنطاق حي شرق وغرب المنصورة خلال يومين وذلك في إطار تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لمختلف قطاعات الخدمات كل في نطاقه وتشديده على رفع مستوى النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها .وفي حي غرب المنصورة، تم توريد 405 طن قمامة خلال يومين قص وتهذيب أشجار الكنيسة اليونانية بشارع السكة القديمة، إلى جانب رفع المخلفات الناتجة عن عملية القص وغسيل رصيف وبردورت الجزيرة الوسطى بطول شارع عبد السلام عارف، ومحيط مدرسة الدكتور طه حسين الثانوية بنين بشارع محمود شاهين، وكنس ورفع الأتربة من على جانبي الطريق خلف منطقة الأمن المركزي، وشارع الترعة، شارع مستشفى الصدر، شارع أحمد ماهر.وفي حي شرق المنصورة، تم شن حملة إشغالات على الكافيهات بشارع "بهرند" وشارع "قناة السويس" ورفع 100 كرسي و50 فردة كاوتش، وفي شارع عبد المنعم رياض والإمام محمد عبده وتوريل تم التحفظ على 6 "شكائر" فحم و3 موزاين وميكروفونين و5 شكائر اسمنت و2 إستاند حديد.كما تم شن حملة بيئية للتفتيش على محلات بيع الأطعمة؛ حيث تم إعدام 50 كيلو لحوم وجمبري وكمية من الكحك والبسكوت لتغير خواصها الطبيعية، وتم توريد 395 طن قمامة في حملة النظافة اليومية بنطاق الحي وبشوارع قناة السويس وسعد زغلول والإمام محمد عبده وجديلة وعبد المنعم رياض وتوريل القديمة والجديدة والرشاح ،وشارع الجمهورية وبنك مصر ومدينة السلام.وفي إطار حملات التعدي والإزالة على أراضي أملاك الدولة بالموجة الثالثة عشر بالمحافظة تم إزالة 69 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمركز المنصورة خلال أسبوع الموجة كما تم رفع 5031 طن قمامة خلال شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى إزالة عدد 2 حالة تعدي على أملاك الدولة بقرية طناح مركز المنصورة بمساحة 285 مترا مربعا.وأكد المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات المباني لتنفيذ القانون وردع المخالفين والمتقاعسين والحفاظ على المال العام وموارد الدولة.