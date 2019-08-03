العثور على جثة شاب طافية بمصرف محلة أبوعلي بالمحلة والأمن يكثف من جهوده

شهدت قرية محلة أبوعلي بمركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثة شاب فى نهاية العقد الثالث من عمره مصاب بطعنات فى الرقبة و الظهر متفرقة من جسده طافية بمصرف القرية وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب مصاب بطعنة بالرقبة، وملقاة بمصرف محلة أبو علي بدائرة المركز.



تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية و النقيب عمر أبو بكر رئيس مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة وتم التحفظ على الجثة الى مستشفي المحلة العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وامرت بتشريح الجثة ودفنها .