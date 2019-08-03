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عبد الله النجار: التبرع لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا صدقة ..فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:41 م
عبد الله النجار
عبد الله النجار
هاني حسين
قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن المساهمة المالية لإعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا تحتسب صدقة ومن أفضل أنواع الصدقات.

وأضاف عبد الله النجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الحياة الكريمة جعلها الله سبحانه وتعالى من حقوق الإنسان.

وتابع عبد الله النجار:" الصدقة ترقى إلى مرتبة الواجب على كل قادر، وأداء الواجبات له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، والكرامة التي أثبتها الله لكل إنسان هي دين وواجب في ذمة من يقدر على توفير تلك الحياة الكريمة لغير القادرين".

وأكمل عبد الله النجار :" تحقيق الكرامة واجب إنساني وأدعو الناس ألا يترددوا في المساهمة بالصدقات لتأهيل القرى الأكثر احتياجا ".

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