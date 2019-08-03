افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور

أقيمت اليوم السبت مراسم حفل افتتاح بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم بالصالة المغطاة باستاد جواهر لال نهرو بمدينة تشيناي الهندية والتي تحتضن هذه البطولة لهذا العام خلال الفترة من 3 حتي 6 أغسطس الجاري.



حضر الحفل عدد من الشخصيات العامة في مقدمتهم هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري، ووزير الصحة والأسرة الهندي ووفود 15 دولة من حول العالم مشاركين بالألعاب من ضمنها مصر.



أكد "عمرو الطحاوي" رئيس البعثة المصرية للأولمبياد الخاص أن حفل افتتاح البطولة أقيم وفق قواعد الأولمبياد الخاص الدولي من دخول علم الأولمبياد الخاص وعلم الدولة المستضيفة ودخول الدول المشاركة وعزف السلام الوطني للدولة المستضيفة وألقاء قسم اللاعبين وايقاد شعلة البطولة لتبدء فعاليات البطولة بشكل رسمي.



ومن المقرر أن تبدء صباح غد الأحد مباريات البطولة رسميًا والتي تضم 20 فريقا 12 للرجال و8 للسيدات من 15 دولة من حول العالم وتضم مجموعة مصر رجال كلًا من الهند2 ، وكوريا ، وباكستان .



