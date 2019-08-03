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حوادث

مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان الخدمات الأمنية

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:49 م
مساعد الوزير لمنطقة
مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية
محمد امين
قام اليوم اللواء طارق حسونة مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا واللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة المديرية شملت خدمات التأمين بدائرة «قوات الأمن – نقطة التفتيش الأمنية بميت أبو شيخة - إدارة مرور المنوفية - قسم شرطة شبين الكوم – مركز شرطة شبين الكوم»، وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب

والتقى بعض المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية واستمع لآرائهم حول الخدمات الأمنية المقدمة لهم ووجه بسرعة إنهاء طلباتهم كما التقى بالضباط والأفراد والمجندين واستمع إليهم وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفوري عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصي وتلافي أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام. 

كما وجّه بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ولاقى ذلك استحسان الجميع . 
مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان الخدمات الأمنية
مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا ومدير أمن المنوفية يتفقدان الخدمات الأمنية

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