مديرية امن المنوفية تزيل الاشغالات والاعلانات المخالفة..صور

قامت مديرية امن المنوفية بإشراف اللواء محمد ناجى مدير الامن بالتنسيق مع المحافظة وحى غرب وشرق شبين الكوم بحملة لإزالة الاشغالات والاعلانات المخالفة بالمدينة.



ووجه مدير الامن قسم المرافق لإزالة كافة الاشغالات والإعلانات المخالفة وإدارة المرور للعمل على سيولة الحركة المرورية بالشارع ورفع الإنتظار الخاطئ وعمل الحملات اللازمة لاشعار المواطن بالامن وضبط الدراجات النارية والسيارات التي تسير بدون لوحات معدنية.



واكد على متابعة مواقف سيارات الأجرة لمنع السائقين من زيادة الأجرة التي حددتها المحافظة والاستماع الى شكاوى المواطنين والعمل على حلها والتيسيرعلى المواطنين.



كما قامت إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث قسم شبين الكوم بعمل حملة جنائية لضبط الخارجين عن القانون.



وكذلك قسم المسطحات بعمل حملة على المسطحات المائية بنطاق قسم شبين الكوم لضبط المخالفين بالصيد الجائر والمعديات غير المرخصة.



ووجه مدير الأمن بحسن معاملة المواطنين وتطبيق القانون بكل حزم وحسم ومراعاة قواعد حقوق الإنسان .