الصين كلمة السر في انهيار معاهدة الصواريخ المتوسطة.. تغيير جذري في توازن القوى عالميًا.. ومنافسة بين واشنطن وبكين على الهيمنة في آسيا.. وروسيا الخاسر الأكبر في أي سباق تسلح محتمل

الولايات المتحدة وروسيا تتبادلان الاتهام بالمسئولية عن انهيار معاهدة الصواريخ

المعاهدة لم تعد ذات جدوى كبيرة بعد ظهور الصواريخ الأسرع من الصوت

ترامب طالب بتوسيع المعاهدة وضم الصين إليها لكن الأخيرة رفضت

محللون يتوقعون تحول الجيش الصيني إلى القوة الأولى المهيمنة في آسيا

أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة انسحابها من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مع روسيا، التي أعلنت انتهاء المعاهدة رسميًا، والتي كانت تُعد من أواخر بقايا عصر الحرب الباردة، الأمر الذي أطلق العنان لمخاوف بعض المراقبين من اشتعال سباق تسلح جديد بين القوتين العظميين.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، تبادلت واشنطن وموسكو الاتهامات بالمسئولية عن انهيار المعاهدة، لكن السبب الحقيقي لانهيارها هو أن توازن القوى العسكرية الذي كان سائدًا إبان الحرب الباردة، والذي أفرز من بين نتائجه توقيع معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة، قد تغير تمامًا، ولم تعد معاهدة باقية من عصر النظام الدولي ثنائي القطبية صالحة للاستمرار في عصر نظام دولي متعدد الأقطاب.وبالنسبة للولايات المتحدة وبقية حلفائها في حلف الناتو، فإن مسئولية روسيا عن انتهاء المعاهدة لا ترقى إليها الشك، بعد نشرها منظومة صواريخ باليستية يتجاوز مداها ما تسمح به المعاهدة، التي كانت تلزم طرفيها بعدم نشر صواريخ يتراوح مداها بين 500 و5500 كيلومتر.أما بالنسبة لروسيا، فهي بدورها ترمي الولايات المتحدة بتهمة انتهاك المعاهدة، بعد نشرها منظومة صواريخ "آيجيس آشور" في رومانيا على مقربة من الأراضي الروسية، الأمر الذي رأت موسكو أنه يشكل تهديدًا لأمنها.وأضافت المجلة أن السؤال الأهم ليس عمن انتهك بنود المعاهدة، وإنما لماذا فضل طرفاها رؤيتها تنهار على الحفاظ عليها؟عندما وُقعت المعاهدة عام 1987، كانت الولايات المتحدة وروسيا على حافة صدام عسكري، بعد الغزو السوفييتي لأفغانستان وإطلاق الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان برنامجًا مهولًا للتسلح، وكلتا القوتين كانتا تنشران الصواريخ متوسطة المدى في أرجاء أوروبا.أما الآن فقد تغير كل شيء، ولم يعد التهديد الأكبر لتوازن النظام الدولي يأتي من روسيا، وإنما من قوة الصين الصاعدة، والتي صارت روسيا بالمقارنة معها قوة عسكرية من الدرجة الثانية، بل إن توقعات عدد كبير من المحللين ترجح أن الجيش الصيني سيكون قريبًا القوة المهيمنة في آسيا.وإزاء هذا التمدد الصيني، تحتاج لولايات المتحدة إلى نشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا، بالمخالفة لشروط المعاهدة الموقعة مع روسيا، لكن واشنطن ما كانت لتسمح لمعاهدة من بقايا عصر الحرب الباردة بتقييد تحركاتها لتطويق التمدد الصيني.وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانضمام الصين إلى معاهدة الصواريخ المتوسطة، وقال "سنضطر لتطوير هذه الأسلحة، ما لم تأت روسيا والصين والجميع إلينا ليقولوا: لنكن أذكياء ولنمتنع عن تطوير هذه الأسلحة".لكن الصين لم تبد اهتمامًا كبيرًا بمطالب ترامب لسبب بسيط، فهي تمتلك عددًا من الصواريخ متوسطة المدى والقنابل النووية أقل بكثير مما في حوزة الولايات المتحدة وروسيا، وهي لا تريد التقيد بمعاهدة تحد من خططها للتوسع في تطوير صواريخها الخاصة والارتقاء إلى مستوى القوة الصاروخية الأمريكية والروسية.وطالما استمر التنافس بين الولايات المتحدة والصين على الهيمنة في آسيا، لا يُتوقع أن يتفق البلدان على نظام جديد للحد من التسلح.وللسبب ذاته - أي صعود القوة الصينية - تجد روسيا أن مصلحتها هي الأخرى تقتضي انتهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة مع الولايات المتحدة، مدفوعة بمخاوفها من تمدد النفوذ الصيني في آسيا، وفي ظل عدم تقيد الصين بالمعاهدة المذكورة.وعلى كل حال، لم تعد معاهدة الصواريخ المتوسطة ذات جدوى كبيرة بالفعل، بعد التطور التكنولوجي الهائل في صناعة الأسلحة، فالمعاهدة تقيد نشر طرز عتيقة من الصواريخ التي كانت موجودة قبل توقيعها في الثمانينيات، أما الآن فقد ظهرت للوجود منظومات صواريخ تتجاوز سرعة الصوت بفارق كبير وقادرة على حمل رؤوس نووية، وكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين تطور هذا النوع من الصواريخ.لكن من بين القوى الثلاثة، تبدو روسيا الأقل قدرة على خوض سباق تسلح جديد، ثلاثي هذه المرة، ومن ثم فقد كانت مصلحتها الحقيقية تقتضي الحفاظ بقدر الإمكان على معاهدة الصواريخ المتوسطة، بل وتوسيعها وإقناع دول أخرى بالانضمام إليها، بدلًا من انتهاكها وإعلان سقوطها بلامبالاة ظاهرة.