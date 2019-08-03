عضو الزمالك يكشف كواليس الخلاف بين أندية الدورى وعامر حسين

كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك عن مطلب أساسي لأندية الدورى الممتاز قامت بطرحه خلال اجتماع المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات مع مدربي وإداريي الأندية الـ 18 فى المسابقة المحلية.



واتفق عامر حسين مع مدربي الأندية والإداريين على 11 قرارا قبل انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز خلال اجتماع اليوم السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.



وقال عضو الزمالك فى تصريحات له خلال تواجده فى الجبلاية أنه جرى انقسام خلال اجتماع اليوم فى الجبلاية حول عقوبة ارتكاب اللاعب الخطأ داخل الملعب حيث تم طرح إقرار معاقبة اللاعب بالإيقاف والغرامة المالية لافتا الى أن الأندية فى هذه الحالة هى المتضرر الأكبر من عقوبة الإيقاف هو النادي وليس اللاعب لان النادى يتم حرمانه من جهوده.



وأضاف : تم التطرق إلى الزى الخاص بحراس المرمى للأندية إلى جانب كل ما هو خاص بالمسابقات المحلية فضلا عن التطرق إلى المؤجلات فى الدورى وضرورة انضباط المواعيد فى ظل مشاركة 6 أندية فى بطولتى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية فضلا عن البطولة العربية.