أبرزها نوع من البذور.. 6 أطعمة تحارب السكري بدون أدوية

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالألياف فى التحكم بمستويات السكر فى الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكري إذا كنت مصابًا بالسكري ، فيجب عليك النظر إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) لجميع المواد الغذائية إليك أبرز الأطعمة التى تساعد على ضبط السكر فى الدم يقدمها موقع بولد سكاى الهندى





-المكسرات :

هي مصدر غني بالألياف وتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات القابلة للهضم. تكشف الدراسات أن الاستهلاك اليومي لهذه المكسرات يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم وتقليل الالتهاب ، ومستوى الكوليسترول الضار ، ومستوى الأنسولين





- القرنبيط :

مفيد للغاية لمرض السكري من النوع 2 ، يمكن أن يساعد تناول البروكلي في منع حدوث طفرات خطيرة في سكر الدم وتحسين حساسية الأنسولين وبالتالي تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم بشكل أفضل لأن القرنبيط غنية بالمغنيسيوم وتعرف باسم مضادات الأكسدة الفعالة





- بذور الكتان:

من أجل السيطرة على مستوى السكر في الدم وتحسين صحة القلب ، استهلاك بذور الكتان هو خيار صحي. أظهر الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 زيادة في مستوى الهيموجلوبين A1c بعد تناولهم بذور الكتان لمدة 12 أسبوعًا..

وتساعد الألياف عالية اللزوجة في تحسين صحة الأمعاء ، وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ، وتمنع حدوث جلطات الدم ، وتزيد من حساسية الأنسولين ، وتشبع آلام الجوع لفترة طويلة.









- الفراولة:

تعتبر غنية بالأنثوسيانين وهى من أكثر الفواكه المغذية التي يمكن للمرء تناولها. يساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل مستوى الأنسولين بعد الوجبة ويتحكم في مستوى السكر في الدم لمرضى السكري من النوع 2





- الثوم:

يتحكم في مستوى السكر في الدم كما أن استهلاك القرنفل مع الثوم يوميًا يمكن أن يساعد أيضًا في خفض مستوى ضغط الدم









- الأرز البني :