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رياضة

من مصر المقاصة لـ اتحاد الكرة: نريد إقامة مبارياتنا فى الدوري على هذا الملعب

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:56 م
فريق مصر المقاصة
فريق مصر المقاصة
يسرى غازى
كشف وليد هويدى مدير الكرة فى نادى مصر المقاصة عن طلب وحيد تم طرحه على مسئولى اتحاد الكرة خلال الاجتماع الذى جرى اليوم السبت بين المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومدربي وإداريي الأندية فى الدورى الممتاز.

واتفق عامر حسين مع مدربي الأندية والإداريين على 11 قرارا قبل انطلاق منافسات بطولة الدورى الممتاز خلال اجتماع اليوم السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وقال هويدى خلال تواجده فى مقر الجبلاية بالجزيرة : طالبنا خلال الاجتماع أن يكون ملف الملاعب به مرونة وخوض فريق المقاصة مبارياته فى الدورى الجديد على ملعبه بالفيوم فى ظل عدم إقامة أى مباراة على ملعبه منذ عامين.

واشار إلى أن ملعب استاد الفيوم سيكون جاهزا خلال شهر سبتمبر القادم مشيرا الى أن الفريق الفيومي يعاني من خوض مبارياته خارج ملعبه منذ موسمين.

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