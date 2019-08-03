الأوقاف: صرف 17 مليون جنيه لعمارة المساجد

اعتمدت وزارة الأوقاف، صرف 17 مليونًا وتسعمائة ألف جنيه لعمارة المساجد، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة.



يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، وفي إطار خطة الوزارة لعمارة المساجد على مستوى الجمهورية.



وكانت الأوقاف، قد حققت أكثر من 35 مليونا و31 ألفًا و600 جنيه حصيلة مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف.





