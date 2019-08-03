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فن

تامر عبد المنعم يكشف عن سرقة حسابه على الفيسبوك

السبت 03/أغسطس/2019 - 08:00 م
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
أحمد إبراهيم
كشف الفنان تامر عبد المنعم عن استرجاع حسابه الرسمي على تويتر وذلك بعد أن تمت سرقته ويسعى لاسترجاع صفحته على الفيسبوك. 

وقال تامر عبدالمنعم: "الحمد لله تم استرجاع حسابي علي تويتر ومازال الأمر علي قدم وساق من أجل استرجاع الفيسبوك". 

وكان قد نفى تامر عبد المنعم مؤخرًا وجود خلاف بينه وبين المطرب محمد فؤاد بسبب مسلسل "الضاهر".

وقال تامر عبد المنعم في حديثه لبرنامج عرب وود: "مفيش أي حاجة خالص أنا طلعت راجل فارس أنا مطلعتش اتكلم كلمة واعيدها، كلمتي واحدة؟ احنا اتصالحنا انتهى الموضوع .

مسلسل تامر عبد المنعم يشارك في بطولته كل من محمد فؤاد وحسن يوسف والفنانة رغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وآخرين، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

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