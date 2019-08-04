فشل الضغوط القصوى لتصفير صادرات النفط الإيراني.. الصين وتركيا وسوريا تتحدى عقوبات ترامب وتواصل استيراد الخام.. 12 ناقلة وزعت البترول على الدول الثلاث

نيويورك تايمز: 70 ناقلة إيرانية مع دخول العقوبات حيز التنفيذ في مايواستمرار تدفق البترول الإيراني يوضح الصعوبة التي تواجهها إدارة ترامب في استخدام العقوبات
الصين ودول أخرى مستعدة لقول "لا للقيادة الأمريكية"
يبدو أن حملة "الضغوط القصوى" التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران فشلت في تحقيق أهدافها بالضغط على نظام الملالي، فمازالت صادرات النفط الإيراني تجوب العالم.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في تحد للعقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد إيران، فإن هناك 3 دول استوردت البترول باستخدام 12 ناقلة إيرانية.
وأشارت الصحيفة، في تحقيق لها، إلى أن الصين ودولا أخرى استقبلت شحنات البترول الإيراني من عدد كبير من الناقلات الإيرانية أكثر من أي وقت مضى، وتحدت العقوبات التي فرضتها واشنطن على مصدر الدخل الأساسي لطهران.
وتعقبت الصحيفة حركة أكثر من 70 ناقلة إيرانية منذ الثاني من مايو الماضي، مع دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ الكامل.
وأضافت أن 12 من الناقلات الإيرانية حملت النفط بعد 2 مايو، وسلمته إلى الصين ودول شرق البحر المتوسط حيث تضمن المشترون كل من سوريا وتركيا.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن 12 ناقلة كان من المعروف سابقا أنها سلمت النفط الإيراني، لكن محلل قال إن حجم الشحنات المسجلة أكبر بكثير من الأرقام المعلنة.
وأضافت أن استمرار تدفق البترول الإيراني يوضح الصعوبة التي تواجهها إدارة ترامب في استخدام العقوبات لتحقيق هدف إيصال صادرات النفط الإيراني إلى الصفر خصوصا بعد الخلافات مع الحلفاء والشركاء حول السياسة الأمريكية حيال إيران.
وعملت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع الصين وروسيا وثلاثة حلفاء أوروبيين، وهم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للوصول إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي يهدف إلى تقييد قدرة إيران على استكمال برنامجها النووي.
وعارضت الدول الحليفة قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وقيامه بإعادة فرض عقوبات جديدة على إيران.
وقال ريتشارد نيفيو، الباحث بجامعة كولومبيا والمسئول السابق بوزارة الخارجية والبيت الأبيض الذي ساعد في تفعيل العقوبات الأمريكية على إيران خلال إدارة أوباما، إنه "لا يمكن أن تصنع هذا النوع من التهديدات إذا كان لا يمكنك تفعيلها". ولم يفكر أوباما في هدف تصفير صادرات البترول الإيراني في الضغط على طهران من أجل التفاوض.
وقال نيفيو إن القرار جعل الحلفاء يبدون "عاجزين وضعفاء"، وهو ما يظهر أن هناك حدودا للقوة الأمريكية، فالصين ودول أخرى مستعدون لقول "لا، لن نبتع القيادة الأمريكية".
وذكرت "نيويورك تايمز" أنه من غير القانوني، في إطار القانون الدولي، شراء أو نقل البترول الإيراني أو المنتجات ذات الصلة، إلا أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب علة البترول الإيراني، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر الماضي، تظل أحادية.
ومنحت الإدارة 8 حكومات إعفاء لمواصلة شراء البترول الإيراني على الرغم من العقوبات، إلا أنها أنهت هذه الاستثناءات في الثاني من مايو الماضي.
وتواجه الشركات الأجنبية التي تتجاهل العقوبات وتواصل العمل مع الشركات أو البنوك الأمريكية تخاطر بمواجهة عقوبات من قبل الزلايات المتحدة. وقال مسئولون أمريكيون أن العقوبات تهدف إلى قطع الأموال عن الحكومة الإيرانية لإجبار القادة على التغيير السياسي، وتغيير سياستهم الخارجية، وتقديم مزيد من التنازلات بخصوص برامجهم الصاروخية والنووية.
وعلى الرغم من أن إيران تواصل تصدير البترول، إلا أن العقوبات كان لها تأثيرا كبيرا، ففي أبريل 2018، قبيل انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، كانت إيران تصدر 2,5 مليون برميل يوميا، وبعد عام أصبح الرقم مليون واحد فقط، وفي يونيو الماضي، بعد إنهاء الاستثناءات، أصبحت السفن الإيرانية تحمل 500 ألف برميل يوميا.
ومنذ الثاني في مايو، تزايدت حدة العداء بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج العربي، على الرغم من محاولات الدول الأوروبية التخفيف من التوترات ومحاولات إلزام إيران بالاتفاق النووي، قبل أن تقوم طهران بتقليص التزاماتها النووية الشهر الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أي شراء جديد للنفط الإيراني بعد 2 مايو سيخضع لعقوبات، وقالت "سياستنا الراسخة تتمثل في تصفير مشتريات النفط الإيراني".
وامتثلت اليابان وكوريا الجنوبية لنظام العقوبات الأمريكية بمنع شراء النفط الإيراني، بينما قال المسئولون الأتراك إن أنقرة أوقفت شراء البترول من طهران إلا أنها غير موافقة على السياسات الأمريكية.
وبدأت إدارة ترامب في تكثيف تطبيق العقوبات في محاولة لإنهاء الصادرات إلى الصين، التي لا تزال أكبر مشتر للنفط الإيراني.
وفي 23 يوليو، أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أنه في إطار حملة "الضغوط القصوى" على طهران، فإن "الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركة تشوهاي تشنرونج ومديرها العام يومين لي بسبب انتهاكهما القانون الأمريكي بشراء نفط خام إيراني".
إلا أن معاقبة الشركة الصينية لم ترض صقور الأمن القومي، فقد انتقد السيناتور ماركو روبيو عدم تشديد معاقبة شركات أخرى صينية وأجنبية لانتهاكها العقوبات الأمريكية ضد إيران، قائلا إن النظام الإيراني يشحن ملايين البراميل من البترول إلى الصين.
وقال نيفيو إنه من أجل تشديد الخناق على الصين، ستحتاج إدارة ترامب إلى معاقبة بنك الشعب الصيني أو البنوك الصينية الأخرى التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
كما يمكن للولايات المتحدة معاقبة عملاق الطاقة الصيني "سينوبيك"، الذي يقوم باستيراد البترول من إيران.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الناقلات الإيرانية تتهرب من المراقبة عبر إيقاف نظام التعريف التلقائي خلال سفره، مما يجعل من الصعب تعقبها، حسبما قال توم كينسون المحلل بشركة "إف. جي. إيه" الاستشارية في مجال الطاقة.