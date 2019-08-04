فشل الضغوط القصوى لتصفير صادرات النفط الإيراني.. الصين وتركيا وسوريا تتحدى عقوبات ترامب وتواصل استيراد الخام.. 12 ناقلة وزعت البترول على الدول الثلاث

نيويورك تايمز: 70 ناقلة إيرانية مع دخول العقوبات حيز التنفيذ في مايو

استمرار تدفق البترول الإيراني يوضح الصعوبة التي تواجهها إدارة ترامب في استخدام العقوبات

الصين ودول أخرى مستعدة لقول "لا للقيادة الأمريكية"