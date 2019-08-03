الحكومة تبدأ استعداداتها لتوفير اللحوم والسلع قبل العيد..التموين: 71 شادرا على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين

ننشر تفاصيل وأماكن شوادر التموين لشراء اللحوم والسلع بالمحافظات

لا أراض ولا سيارات.. تعرف على 12 شرطا للحفاظ على بطاقة التموين

أسرة بالشرقية تحصل على ١٠٠٠ جنيه دعم في بطاقة التموين شهريا لهذا السبب

تحويل 500 مكتب إلى مراكز خدمة تموينية متطورة خلال عامين

التموين: 71 شادرا لبيع اللحوم على مستوى الجمهورية بأسعار أقل 20% عن الأسواق



قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الأوكازيون الصيفي شهد اقبالا من جانب مشاركة التجار ليصل عدد المشاركين إلى ٢٠٣٥ تاجرا.



وعن تطوير مكاتب التموين، كشفت الوزارة عن تحويل أكثر من ٥٠٠ مكتب إلى مراكز خدمة تموينية متطورة، وتم الانتهاء من ٨٩ مكتبا حتى الآن.



وأوضحت الوزارة أن بعض المكاتب التي لا تتوافر بها شروط التطوير سيتم توفير مكان مناسب تتوافر به شروط التطوير لإنشاء مركز خدمة تموينية متطورة على أن تنتهي خطة تطوير الـ ٥٠٠ مكتب خلال عامين.



وكشفت الوزارة عن حصول أسرة في محافظة الشرقية على دعم يقارب الـ ١٠٠٠ جنيه شهريا من خلال بطاقة التموين بعد تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني الذي تقوم به الوزارة.



وأوضحت الوزارة أن البطاقة التموينية المذكورة حقيقية وتستحق الدعم ولا توجد شبهة تلاعب في البطاقة أو أسماء وهمية.



وأرجعت الوزارة حصول أفراد الأسرة على قيمة دعم شهري تصل إلى ١٠٠٠ جنيه إلى قيد وتسجيل ٣٣ فردا من أعضاء الأسرة على بطاقة التموين بداية من الجد والأبناء والأحفاد.



ووجهت الوزارة رسالة إلى الأسرة بضرورة الفصل الاجتماعي لكل أب وأم وأولادهما واستخراج بطاقة تموينية بشكل منفصل عن البطاقة الرئيسية المقيد بها ٣٣ فردا.





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتشار 71 منفذا لها من الشركات التابعة للقابضة للأغذية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية وخصوصا اللحوم والدواجن خلال موسم عيد الأضحى المبارك على مستوى محافظات مصر.وينشر "صدى البلد" تفاصيل و أماكن توزيعات الشوادر بمحافظات الوجهين البحري والقبلي وخصوصا الصعيد من بينها " أسوان وقنا، والأقصر، وسوهاج وأسيوط والمنيا و بني سويف"، بالإضافة لمدن القناة وسيناء والقاهرة والإسكندرية ومناطق بالدلتا .حددت الوزارة نحو 6 شركات تابعة لها هي المعنية بتعذية الشوادر بالبضائع والمنتجات بأسعار تنافسية تناسب المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبجودة عالية من بينها شركات " النيل والأهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، و المصرية للدواجن واللحوم، و العامة والمصرية لتجارة الجملة ".وقالت الوزارة إنه تم توفير ٧١ شادرا على مستوى الجمهورية إضافة لمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح اللحوم بمختلف أنواعها بنفس أسعار العام الماضي وربما أقل وبأسعار مخفضة عن الأسواق ٢٠%.وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم أن أسعار اللحوم الطازجة البرازيلي بـ١١٠ جنيهات والسوداني بـ٨٥ جنيها وللحوم الضأن المبردة بـ٩٥ جنيها والخراف الحية سعر الكيلو قائم ٦٢ جنيها وسعر الدجاجة المجمدة ٣٧ جنيها.وأضافت، أن منافذ السلع والمخابز والمطاحن ستعمل خلال أيام عيد الأضحى مشيرا الى ان للمخابز الحق في أجازة ٣ ايام خلال أسبوع العيد.وأوضحت أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي أربعة أشهر ونصف، ومن السكر ٨ شهور والأرز حتى ديسمبر، الدواجن واللحوم تعاقدات حتى اخر ٢٠٢٠.وعن مشروع جمعيتي، تم الانتهاء من المرحلة الأولى ٣١٠٠ منفذ والمرحلة الثانية ١٠٠٠ منفذ والمرحلة الثالثة مستهدف منها ١١٠٠ منفذ ليكون عدد اجمالي منافذ جمعيتي ٦٤٠٠ منفذ على مستوى الجمهورية.ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 12 محددا جديدا لمن لا يستحقون الدعم على أن يتم حذفهم من البطاقات التموينية عبر 3 مراحل وسيتم تنفيذ المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجارى بعد فحص التظلمات.وينشر "صدى البلد " المحددات التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تصل إلى 12 شرطا من معايير استبعاد غير المُستحقين من منظومة الدعم خلال 4 مراحل كالتالي استهدفت فيها:1- أصحاب شركات رأسمالها 10 ملايين فأكثر2- الأسرة لديها اكثر من 3 سيارات3- استهلاك كهرباء أكثر من 1000 كيلو وات فأعلى في الشهر4- الأسرة لديها قيمة مضافة اكثر من 200 الف جنيه5-امتلاك حيازات زراعية تصل لـ 15 فدانا6-أصحاب الوظائف الإدارية العليا7-استهلاك فاتورة المحمول تزيد عن 800 جنيه/شهر8-متوسط مصاريف المدارس 50 ألف جنيه لأكثر من طفل9-سداد ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه10- امتلاك سيارة فارهة11- الأسرة لديها مرتب حكومى أكثر من 15 ألف جنيه12 اسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.