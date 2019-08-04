برلمانية تكشف مزايا إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة

علقت آمنة نصير عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، على إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة لخدمة الدول الافريقية، معقبة:" مصر لا تقترب من أفريقيا لتمتص خيراتها بل تدفعها إلى الأمام".



وأضافت "نصير" في تصريحات لـ" صدي البلد"، أن إنشاء مركز إقليمي لخدمة الدول الأفريقية يعتبر بمثابة ترجمة عملية لصحة ما تقوم به مصر من اقتراب من القارة الإفريقية ودورها القيادي في تدعيم جميع دول القارة السمراء.



وأشارت عضو لجنة الشئون الإفريقية إلى أن هذه الخطوة الرائعه ستكون بصمة في كيان جموع المواطنين في مختلف الدول الافريقية.



كانت ممثلة الدولة المصرية خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، قد أكدت عزم مصر إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة يكون مقره القاهرة، وذلك لتفعيل مبادرات الصحة العامة في الدول الأفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة التي تشكل عبئًا كبيرا على الدول الأفريقية الشقيقة.



وأضافت أن مصر ستقدم الدعم اللوجستي ودعم الخطط لتنفيذ مبادرات الصحة العامة على غرار مبادرات مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت تحت شعار "١٠٠ مليون صحة "، موضحةً أن المركز سيكون بمثابة مشاركة للخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية لتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين، موضحةً أنه من المقرر عقد اجتماع وزاري في نوفمبر المقبل بالقاهرة لتفعيل إنشاء المقر تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.