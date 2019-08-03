اختراق إيجابي جديد في السودان.. المجلس الانتقالي والمعارضة يتفقان على مشروع الوثيقة الدستورية.. التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة.. توزيع متوازن لصلاحيات مؤسسات الدولة.. وترحيب محلي ودولي واسع

تعيين رئيس لمجلس الوزراء خلال 48 ساعة

الاتفاق على تشكيل حكومة من 20 وزيرًا كحد أقصى

الاتفاق على إعادة هيكلة قوات الدعم السريع وضمها إلى الجيش

مظاهرات في شوارع الخرطوم ابتهاجًا بالاتفاق

الجامعة العربية والبرلمان العربي يثمنان الاتفاق



شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إعلان وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا بشكل كامل على مشروع الدستور.



وكان التلفزيون السوداني قد أعلن الخميس الماضي انقضاء جولتين من المفاوضات بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية حول الوثيقة الدستورية.



ونقلت قناة "العربية" عن اللجنة الفنية لقوى الحرية والتغيير أنه تم الاتفاق مع المجلس الانتقالي على التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية خلال 48 ساعة.



وأوضحت اللجنة أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق.



وأشارت اللجنة إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيرًا، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.



واعتبرت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير ابتسام سنهوري أن وثيقة الإعلان الدستوري تعمل على تعزيز الحقوق والمساواة بين السودانيين، وأن الأولوية هي لفتح ملف السلام في الفترة الانتقالية.



وأكدت أن مهمة تشكيل المفوضيات ستكون من مهام مجلس الوزراء، وأنه سيتم إعادة فتح كل القضايا المتعلقة بإساءة استخدام السلطة في السودان.



وأعلنت قوى الحرية والتغيير أن المجلس السيادي المتفق على تشكيله في جولة مفاوضات سابقة سيتولى هيكلة قوات الدعم السريع وقوات الجيش، ويتولى المجلس السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية.



لكن قوى الحرية والتغير ذكرت أن أكثر من نصف أعضاء المجلس السيادي من المدنيين‏، وأن تعيين وزيري الدفاع والداخلية سيكون بتوصية من المجلس السيادي، كما لن يكون أعضاء مجلس السيادة من مزدوجي الجنسية. وسيتولى رئيس مجلس الوزراء تعيين حكام الولايات.



ومهدت لهذا الاختراق في المفاوضات، اجتماعات بين لجان فنية قوامها الأساسي من قانونيين، لحسم نقاط خلافية تركزت حول تبعية بعض المكونات العسكرية والأمنية ومفوضيات ستؤسس في المرحلة الانتقالية، فضلا عن مصير "وثيقة السلام"، التي اتفقت عليها في أديس أبابا قوى "الحرية والتغيير" مع "الجبهة الثورية"، التي تضم بعض الحركات المسلحة.



وبعد جولتين من التفاوض المباشر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، في حضور الوساطة الأفريقية، أُعلن التوصل إلى اتفاق حول "الوثيقة الدستورية" يرسم ملامح المرحلة الانتقالية كاملة، وسلطاتها، واختصاصات كل سلطة، وتشكيلها، والعلاقة بين كل منها، وصولا إلى الهدف النهائي المتمثل في سن دستور دائم يُحدد شكل الحُكم في السودان، وإجراء انتخابات عامة وفقا لهذا الدستور.



واجتمعت اليوم لجنة فنية مشتركة من الطرفين، لضبط الصياغة النهائية لوثيقة الإعلان الدستوري، والاتفاق على موعد التوقيع عليها، فضلا عن الأمور المتعلقة بمراسم التوقيع على تلك الوثيقة المهمة.



وسيكون شكل الحكم في المرحلة الانتقالية أقرب إلى نظام برلماني - رئاسيا مُختلطا، إذ يُنتظر تشكيل "مجلس سيادي" وحكومة انتقالية، لكل منهما صلاحيات مُحددة، وإن كانت اليد الطولى في تسيير شئون الدولة للحكومة المدنية.



ووفقا لـ "الإعلان السياسي" و"الوثيقة الدستورية"، سيتم حل المجلس العسكري الانتقالي، ليحل محله "المجلس السيادي"، المكون من 11 عضوا، 5 من العسكريين و5 من المدنيين، وعضو مدني يُختار بالتوافق بين الطرفين.



وتتولى قوى إعلان "الحرية والتغيير" منفردة تشكيل الحكومة المدنية، إذ تُرشح اسم رئيس الوزراء، ويُصدر المجلس السيادي قرارا بتعيينه، ثم تُقدم له "الحرية والتغيير" ترشيحاتها بأسماء الوزراء، ليختار من بينها طاقمه الوزاري.



ووفقا للاتفاق بين الأطراف السودانية، تتولى شخصية عسكرية رئاسة المجلس السيادي فور تشكيله ولمدة 21 شهرا، ثم تنتقل الرئاسة لشخصية مدنية لمدة 18 شهرا، يُفترض بعدها أن تكون مرحلة الحكم الانتقالي قد انتهت، وتشكلت مؤسسات الحكم وفقا لدستور دائم.



ويتولى المجلس السيادي ومجلس الوزراء سلطة التشريع مؤقتا لحين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، الذي ذكرت قوى الحرية والتغيير أنها ستستأثر بنسبة 67% من مقاعده.



ولن يكون المجلس التشريعي في المرحلة الانتقالية مُنتخبا، لكن ستعينه القوى السياسية بنسب مُتفق عليها، على أن يُراعى فيه تمثيل كافة فئات المجتمع، وفور تشكيله ستؤول له سلطات التشريع.



وستشكل بالتوازي مفوضيات عليا، معنية بسن قانون للانتخابات وكتابة مشروع لدستور دائم، يُستفتى عليه الشعب السوداني، قبل أن تُجرى انتخابات عامة وفقا لهذا الدستور، ونظام الحكم الذي سيقرره، لتنتهي المرحلة الانتقالية، بتشكيل مؤسسات الدولة، ليبدأ السودان عهده الجديد، على أمل أن يكون واعدا.



وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.



وأشارت مسودة للوثيقة الدستورية اطلعت عليها وكالة "رويترز" إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف الحكومة والمجلس السيادي، الذي سيحكم البلاد في الفترة الانتقالية، بينما ستتبع قوات الدعم السريع القيادة العامة للقوات المسلحة.



وحول ردود الأفعال، فعقب انتشار نبأ التوصل للاتفاق، بدأ المواطنون في التجمع في شارع النيل الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا. وهتف بعضهم قائلين: "انتصرنا"، وردد آخرون النشيد الوطني.



ورحبت جامعة الدول العربية بالإعلان عن توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير فى السودان إلى اتفاق حول نص الوثيقة الدستورية.



واعتبر مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن هذا التوافق على الوثيقة الدستورية الانتقالية من شأنه أن يطلق، بعد التوقيع عليه، مرحلة جديدة وهامة تتواكب مع تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب السوداني من حكم مدني ديمقراطي، وتحقيق السلام الشامل في ربوع البلاد.



وجددت الجامعة العربية التزامها بالوقوف بكل قوة إلى جانب الجهات السودانية الانتقالية المتوافق عليها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والتنمية الشاملة، وهو ما سينعكس بدون شك على دعم جهود السلام والاستقرار في الوطن العربي.



وأعلن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي ترحيبه بالاتفاق على الوثيقة الدستورية.



وعبر رئيس البرلمان العربي عن تثمينه العالي لكافة الجهود التي بُذلت من كافة الأطراف للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري الهام على الرغم من الصعوبات الجسيمة التي تعترض مسار المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها جمهورية السودان، مُشيدًا بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للوصول لهذا الاتفاق الهام، مقدمًا الشكر والتقدير لمبعوث الاتحاد الإفريقي لجمهورية السودان على ما بذله من جهود كبيرة مع جميع الأطراف السودانية للوصول لهذا الاتفاق.