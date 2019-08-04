504.81 مليار جنيه أرصدة النقد المتداول خارج البنك المركزي في إبريل الماضي

ارتفع إجمالي النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي المصري بنهاية إبريل الماضي إلى 504.81 مليار جنيه مقابل 486.142 مليار جنيه في مارس السابق له بفارق 18.7 مليار جنيه، ومقارنة بـ 476.74 مليار جنيه في فبراير 2019 بفرق 28.07 مليار جنيه .



قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة العملات المعاونة المتداولة بلغت قيمتها 596 مليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 583 مليون جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ 572 مليون جنيه في الشهر السابق له .



ووصلت العملات الورقية المعاونة الصادرة على مدى الفترة من ديسمبر 2018 حتي إبريل الماضي استقرت عند 39 مليون جنيه .



وبلغت أرصدة العملات المعدنية المعاونة في إبريل الماضي لـ 557 مليون جنيه مقابل 544 مليون جنيه في مارس 2019 ومقارنة بـ 533 مليون جنيه في فبراير الماضي .

