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محافظات

مدير الصحة بالشرقية: رقابة مشددة على المنشآت الغذائية

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:00 ص
مضبوطات
مضبوطات
محمد الطحاوي
أصدر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية تعليمات مشددة بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظًا على صحة المواطنين خاصة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بقيادة الدكتور خالد فوزي وكيل المديرية ، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالزقازيق، حملة علي المنشآت الغذائية بالمدينة .

أسفرت جهود الحملة عن إعدام ٢٥٢ كجم أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، فيما تم تحرير محضري جنحة صحية ، وسحب عينات الأغذية اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق مكانين لتحضير طعام لمطعمين بالزقازيق، لوجود خطر داهم علي الصحة العامة .

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي انه تستمر حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق ، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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