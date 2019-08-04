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اقتصاد

الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. اليوم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 06:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي
تقترض وزارة المالية اليوم الأحد، مبلغ 18.75 مليار جنيه من البنوك لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، عبر آلية أذون الخزانة..

قالت الوزارة في تقرير صادر عنها أن البنك المركزي المصري تعهد بعمليات طرح أجلي 91 و 273 يوما، اليوم الأحد ، ضمن مستهدفاتها الحصول علي 40.25 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري من أدوات الدين .

وذكر التقرير أنه تقرر بيع أجل 91 يوما بـ 9.25 مليار جنيه و أجل 273. يوما بـ 9.5 مليار جنيه.

وتسعي الوزارة للاقتراض عبر آلية أدوات الدين المخطط طرحها خلال 3 ايام من الاسبوع الجاري بـ40.25 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة

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