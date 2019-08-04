سيقضي على الأزمات.. برلماني يشيد بإنشاء مركز إقليمي للصحة العامة بالقارة السمراء

ثمن حمدي بخيت عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب جهود القيادة السياسية التي تجلت في العزم على إنشاء مركز إقليمي لمبادرات الصحة العامة لخدمة القارة السمراء.



وأضاف "بخيت" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مصر تسعى إلى الرجوع لمكانتها الريادية في القارة الأفريقية وذلك من خلال هذه المبادرات التي تتبناها مصر لدعم الدول الأفريقية، مؤكدًا على أن إنشاء مركزًا إقليمي لمبادرات الصحة العامة سيقضي ينهائيًا على الأزمات الصحية في جميع دول القارة.



وأشار عضو لجنة الشئون الأفريقية، إلى أن مصر خبرات كبيرة في مجال الصحة واقترابها من القارة السمراء سيعطي دعم كبير للقارة، وسيرفع شأن مصر في عيون الافارقة إلى السماء.





كانت ممثلة الدولة المصرية خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، قد أكدت عزم مصر إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة يكون مقره القاهرة، وذلك لتفعيل مبادرات الصحة العامة في الدول الأفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة التي تشكل عبئًا كبيرا على الدول الأفريقية الشقيقة.



وأضافت أن مصر ستقدم الدعم اللوجستي ودعم الخطط لتنفيذ مبادرات الصحة العامة على غرار مبادرات مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي انطلقت تحت شعار "١٠٠ مليون صحة "، موضحةً أن المركز سيكون بمثابة مشاركة للخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية لتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين، موضحةً أنه من المقرر عقد اجتماع وزاري في نوفمبر المقبل بالقاهرة لتفعيل إنشاء المقر تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.