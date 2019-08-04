محافظ البحيرة: وقف الإجازات خلال عيد الأضحى للتصدي للبناء المخالف

قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، وقف إجازات مفتشي التموين وتواجدهم المستمر فى الشوادر والمخابز والإبلاغ عن أى شكاوى خلال فترة عيد الأضحى والتنبيه على مديرى الإدارات الهندسية ومديري التنظيم بالتواجد أثناء أجازة العيد بالمراكز للتصدى لأى مخالفات بالبناء علي الأراضي الزراعية وإزالتها علي الفور.



ووجه المحافظ خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة مديرية الأوقاف بالتنسيق مع التضامن الإجتماعي بجمع جلود الأضاحى لإستخدامها فى المصارف الشرعية ومتابعة تجهيز ساحات الصلاة على مستوى المحافظة وتوفير الائمة والخطباء وتقديم هدايا للأطفال بساحات الصلاة .



وشدد اللواء آمنة على إتخاذ الإجراءات لضبط تعريفة النقل خلال أيام العيد والتنسيق مع مدير مشروع المواقف والمرور لتسهيل التنقل للمواطنين وتوفير وسائل النقل المطلوبة والتنسيق مع الإدارات الزراعية والأمن لوقف مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وطالب المحافظ من وكيل وزارة الصحة برفع درجة الإستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظة مع التأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية كما وجه رؤساء مجالس المدن برفع درجة الإستعداد وتجهيز المتنزهات الخضراء والشواطئ مع الإلتزام بتوفير غواصين بمركز إدكو ورشيد لتأمين المصطافين وتواجد نوباتجيات لدى شركة المياة والكهرباء والغاز للتعامل مع أى عطل فور حدوثه .

