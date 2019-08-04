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رياضة

25 لاعبا في معسكر المصري بالإسماعيلية استعدادا لمباراته الودية أمام نادي مصر

الأحد 04/أغسطس/2019 - 01:34 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى الإسماعيلية للمبيت بأحد فنادقها استعدادًا لمباراته الودية التي تجمعه بالوافد الجديد للدوري الممتاز فريق “نادي مصر” وهي المباراة المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الأحد.

وتضم القائمة 25 لاعبًا هم :
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاتة.
خط الدفاع : أحمد شوشة ، إسلام أبو سليمة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمر كمال عبد الواحد ، مصطفى طيارة ، محمد السيد العربي “ميشو” ، حسام أشرف ، أحمد لبيب.

خط الوسط : عمرو موسى ، ايزي ايميكا ، إسلام عطية ، مفتاح طقطق ، شيخ موكورو ، محمد جابر ، حجاج عويس ، أيمن ندا ، عبد الرحمن زين ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، زياد فرج.
خط الهجوم : محمود وادي ، أوستين أموتو

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