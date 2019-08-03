بسبب انفجار خط مياه.. لجنة لمعاينة خسائر محلات شبين القناطر



من ناحيتها أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية الدفع بعربات لرفع تراكمات المياه وعدد من الفرق الفنية والحفارات للبدء الفورى فى إصلاح العطل



تابعت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية والإدارة الاجتماعية بشبين القناطر آثار حادث انفجار ماسورة مياه رئيسية بشارع الشهيد أمام الوكيل بجوار بنك مصر بشبين القناطر والتى نتج عنها حدوث أضرار وخسائر فى 5 محلات تجارية منخفضة أسفل مول تجارى.وأكد الدكتور مجدى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن اللجنة عاينت المحلات الخمسة المتضررة نتيجة انخفاضها عن مستوى الشارع من أجل العمل على التخفيف من الخسائر التى لحقت بها والأضرار المالية التى وقعت على أصحابها، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية.وكانت مدينة شبين القناطر بالقليوبية قد شهدت انفجار خط مياه 12 بوصة مما أدى إلى انتشار المياه بشكل كبير فى الشوارع وتعطل الحركة المرورية ودخول تلك المياه للمنازل والمحلات وهو ما دفع الأهالى للتقدم بشكوى للمحافظة والمدينة بسرعة التدخل لرفع تلك المياه وإصلاح الأعطال.وعلى الفور انتقل غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية لموقع انفجار الخط، واستدعى عربات شفط المياه بالمدينة إلى جانب عربات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لسرعة الانتهاء من أعمال رفع تراكمات المياه بالشوارع والعمل على إصلاح مكان العطل فى أسرع وقت ممكن.