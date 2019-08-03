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محافظات

إزالة 2013 حالة تعد في الموجة الـ13 بالقليوبية

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:24 م
إزالة 2013 حالة تعدى
إزالة 2013 حالة تعدى في الموجة الـ13 بالقليوبية
إبراهيم الهوارى
تابع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية سير العمل في حملات الموجة الـ13 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي بدأت الأربعاء قبل الماضي ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم حسم .

وبلغ إجمالي الإزالات 2013 حالة بمساحة 170338.75م2 بمراكز ومدن المحافظة منذ انطلاق الحملة حتى الآن وتم إزالة 96 حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة 3805م2، كما تم إزالة 137 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 17264م2 بمدن ومراكز المحافظة.

كما تابع اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد حملة إزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات المحافظ بمتابعة ازالة كافة التعديات على املاك الدولة.

واكد الحشاش أن الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها وواضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون وتم التنسيق مع مديرية الأمن وكافة الجهات المعنية وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة وأن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته

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