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باطل.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة مدوية عن الهارب خالد أبو النجا

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:29 م
خالد أبو النجا
خالد أبو النجا
حمزة شعيب
أكد الإعلامي "نشأت الديهي، أن الفنان الهارب خالد أبو النجا يدير صفحة "باطل" على موقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف " الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه بعد البحث تم التوصل الى أن الصفحة تدار من تركيا، والسودان ، إضافة إلى احتمالية تورط قطر أو بريطانيا مع هذه الدول.

وشن نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الفنان الهارب، قائلًا: "هو وأمثاله يتسموا بالشذوذ الفكري وغيرها من الأفكار المشينة".

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