باطل.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة مدوية عن الهارب خالد أبو النجا

أكد الإعلامي "نشأت الديهي، أن الفنان الهارب خالد أبو النجا يدير صفحة "باطل" على موقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف " الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه بعد البحث تم التوصل الى أن الصفحة تدار من تركيا، والسودان ، إضافة إلى احتمالية تورط قطر أو بريطانيا مع هذه الدول.



وشن نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الفنان الهارب، قائلًا: "هو وأمثاله يتسموا بالشذوذ الفكري وغيرها من الأفكار المشينة".

