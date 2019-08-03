تنفيذي البحيرة: 72 ساعة مهلة للانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة

اكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة الإنتهاء من إتمام إجراءات الفحص والمعاينة الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة والتأكيد على سحب الأراضى فورًا من المتعدين وواضعى اليد عليها بعد إنذارهم وعدم إلتزامهم ومنح مهلة ٧٢ ساعة للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالفحص والمعاينة والتقنين وسحب الأراضى من غير الملتزمين للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة على أراضيها .





طالب المحافظ خلال رئاسته لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ و عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام و حازم الأشموني- السكرتير العام المساعد رؤساء الوحدات المحلية بتشديد الرقابة والتعامل الفورى مع مغاسل السيارات على الطرق العامة التى تسبب تلفيات فى طبقات الأسفلت وتهدر المياة مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة .





كما طالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد والتأكد من الإنتهاء من عمل الصيانة البسيطة ومتابعة السلامة الإنشائية للمدارس من مباني وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياة .



