ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التضامن: مبادرة حياة كريمة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:33 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
خالد محيي الدين
قال محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن ورئيس مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تحتاج تضافر وتكاتف كافة مؤسسات الدولة المصرية، حتى يستطيعوا الوصول لكافة الأسرة والقرى الأكثر احتياجا.

وأشار، "هاشم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قام بحصر كل القري والأسر الأولي بالرعاية في كل الجمهورية، من حيث الدخل المالي لكل أسرة والخدمات المقدمة لهم.

وتابع، أن تلك الدراسات والإحصائيات خرجت بقائمة كاملة عن القرى الأماكن الأكثر احتياجا، ما ترتب عليه تحديد 277 قرية خلال المرحلة الأولي، والتي تتعدي خلالها نسبة الفقر عن 70%.

ونوه، إلي أن العمل سيكون بالتوازي في كل القري المختصة بالمرحلة الأولى، حتى يتم توصيل كافة الخدمات تحسين حالة المواطنين في تلك المناطق المحتاجة.

ترشيحاتنا

الوطنية للصحافة: عزل مجدي سبلة وإحالته للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه

عيشي عيشة أهلك.. متابعة تسب ناهد السباعى والفنانة تعنفها بقوة

عامر حسين يكشف عن موعد عقوبات مباراة الأهلي والزمالك

إطلاق النار مستمر.. سقوط 18 ضحية في أحداث تكساس.. فيديو وصور

عضو الزمالك يكشف كواليس الخلاف بين أندية الدورى وعامر حسين

قاتل السادات.. نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لـ عبود وطارق الزمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام