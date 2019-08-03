التضامن: مبادرة حياة كريمة تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة

قال محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن ورئيس مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة تحتاج تضافر وتكاتف كافة مؤسسات الدولة المصرية، حتى يستطيعوا الوصول لكافة الأسرة والقرى الأكثر احتياجا.



وأشار، "هاشم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "خالد أبو بكر" في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قام بحصر كل القري والأسر الأولي بالرعاية في كل الجمهورية، من حيث الدخل المالي لكل أسرة والخدمات المقدمة لهم.



وتابع، أن تلك الدراسات والإحصائيات خرجت بقائمة كاملة عن القرى الأماكن الأكثر احتياجا، ما ترتب عليه تحديد 277 قرية خلال المرحلة الأولي، والتي تتعدي خلالها نسبة الفقر عن 70%.



ونوه، إلي أن العمل سيكون بالتوازي في كل القري المختصة بالمرحلة الأولى، حتى يتم توصيل كافة الخدمات تحسين حالة المواطنين في تلك المناطق المحتاجة.