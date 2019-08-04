حكم شم الروائح الطيبة للمحرم

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " ما حكم شم الروائح الطيبة بالنسبة للمحرم".



أجابت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن شم الروائح الطيبة دائر بين الكراهة والتحريم، ومن ثَمَّ يستحب أن يمتنع الحاج عن استعمالها قصدًا، أما ما يحدث من الجلوس أو المرور في مكانٍ طيبِ الرائحة فلا كراهة فيه ولا تحريم.



من ناحية أخرى، أوضحت الدار أنه يباح للمرأة المحرمة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ فقد أذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك وهي مُحرمةٌ بقوله: «انقضي رأسك وامتشطي» رواه مسلم.



