محافظ الدقهلية: إحالة 104 موظفين بالوحدات للتحقيق

قرّر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة مسئولي وحدات محلية ووحدات صحية ومراكز شباب وجمعيات زراعية للتحقيق بسبب وجود تلك الوحدات مغلقة أثناء وقت العمل الرسمي .





كما قرر احالة 104 من العاملين بها للتحقيق بسبب تغيبهم وانصرافهم عن العمل بدون إذن أو تصريح رسمي .





وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المرور الميداني على الوحدات الخدمية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى انضباط العاملين وانتظام العمل بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين والمقصرين.



