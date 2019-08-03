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محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة 104 موظفين بالوحدات للتحقيق

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:31 م
محافظ الدقهلية :
محافظ الدقهلية : احالة 104 موظف بالوحدات للتحقيق
همت الحسينى
قرّر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إحالة مسئولي وحدات محلية ووحدات صحية ومراكز شباب وجمعيات زراعية للتحقيق بسبب وجود تلك الوحدات مغلقة أثناء وقت العمل الرسمي .

كما قرر احالة 104 من العاملين بها للتحقيق بسبب تغيبهم وانصرافهم عن العمل بدون إذن أو تصريح رسمي .

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار المرور الميداني على الوحدات الخدمية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى انضباط العاملين وانتظام العمل بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتقاعسين والمقصرين. 

جاء ذلك بناء على التقرير المعروض من الإدارة العامة للمتابعة بشأن المرور على عدد من الوحدات المحلية بالجمالية وتمي الأمديد ووحدات صحية بمنية النصر وتمي الأمديد والسنبلاوين ومراكز شباب بالكردي وميت سلسيل وتمي الأمديد وجمعيات زراعية بالمنزلة والجمالية وأجا.

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