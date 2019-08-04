تعرف على مصادر تمويل حزب الحرية وحجم الإنفاق خلال 9 شهور

أكد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، أن الحزب لديه 26 مقرا بالمحافظات، وأن تكلفة المقر الواحد تصل ما بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه، مؤكدًا أن الحزب لم يتلق جنيه تبرع من خارج أعضاء الحزب.



وكشف حسب الله فى حواره لصدى البلد، أن من يتولى الإنفاق على الحزب هما المهندس معتز محمود، والنائب محمد الفيومى، وطلعت القواس رجل الأعمال، والدكتور على عبد اللطيف، والنائب إسماعيل نصر، إضافة إلى الدكتور صلاح حسب الله.



وأكد رئيس حزب الحرية، أن أمين الحزب بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية هلال الشيخ قام بتجهيز مقر الحزب أفخم ما يكون ، ايضا ارسل ماكينات طباعة لأمانة الحزب المركزية، إضافة إلى أن أمانة الحزب بالدقهلية نجحت فى عمل شركة مساهمة سياسية، لافتًا إلى أن حجم إنفاق الحزب بعيد عن المقرات خلال 9 شهور تجاوزت 20 مليون جنيه وهي عبارة عن تبرعات عينية.



وتابع قائلا:"حملة مش لوحدك كلنا معاك جبنا 100 ألف بطانية، و150 ألف شنطة رمضان عايزين ناس تخدم علينا بالتبرع العينى احنا بنخدم على الناس لم نقوم بعمل مؤتمر ب 2 مليون جنية معملناش حفلة فنية، إحنا عملنا خدمات للناس وهذا ما جعل وسائل الإعلام حاليا تكون متابعة لنشاط حزب الحرية ، لأنهم وجدوا أننا بنقوم بإنشاء مشروع سياسي حقيقي وليس مزيف لدرجة أن هناك رئيس تحرير إحدى الصحف قال : أنا مستحرم إننا منشرش لكم أنتوا أجبرتونا إننا ننشر لكم".