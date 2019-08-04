بلاغ للنائب العام ضد فيديوهات أحمد حسن وزينب.. ونواب: يعانون من خلل عقلى وبث هذه الفيديوهات يحض على نشر العنف.. والحبس 6 شهور عقوبة إساءة الأطفال

بلاغ للنائب العام ضد فيديوهات أحمد حسن وزينب

يعانون من خلل عقلى.. تشريعية النواب: أحمد حسن وزينب عرضا ابنتهما للخطر

مارجريت عازر: قانون الجريمة الإلكترونية سيحد من فيديوهات أحمد حسن وزينب

تجردا من المسئولية وعرضا حياة ابنتهما للخطر من أجل الحصول على معدلات مشاهدة مرتفعة، هذا ما كشفته واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرف باسم فيديوهات "أحمد حسن وزينب".وقاما الزوجان باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، من خلال تصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقومان بضربها حتى تبكي؛ لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعهم للتواصل مع خط نجدة الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة.وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بشأن الواقعة.وأوضحت "العشماوي"، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.نوهت " العشماوي"، إلى أن المجلس قام بتحليل مضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بــ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد".وأضافت أن محتوى الفيديوهات تعارض مع المادة 291 من قانون العقوبات والتي تتضمن عقوبة الاستغلال التجاري للتربح والكسب.وقال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن مواقع التواصل الإجتماعى أصبحت سلاح خطير يُستخدم فى الترويج للشائعات، لافتا إلى أنه مع تطورات العصر لم يصبح التلفزيون والصحف، هى المصدر الوحيد للمعلومات والأخبار، حيث أصبح المواطن يستقى الأخبار من خلال مواقع التواصل الإجتماعى خاصة مع انتشار الهواتف الذكية والإنترنت.وتابع حنفى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن واقعة الإساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرف باسم فيديوهات "أحمد حسن وزينب"، واقعة يعاقب عليها القانون والدستور وخاصة أن القانون جرم أى إساءة للطفل الذى لم يبلغ سن 18، لافتا إلى أن الدولة تكفل حمايته وتمنع تعرض حياته للخطر.وطالب النائب بالكشف عن القوى العقلية، عن الزوجين اللذين قاما باستغلال ابنتهما حديثة الولادة، بتصوير فيديوهات لها وهي تبكي، وفيديوهات أخرى كانا يقومان بضربها حتى تبكي؛ وذلك لتحقيق أعلى نسب مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الواقعة تنم عن الجهل وعدم انتشار الوعى، قائلا:" لابد من إحالة الزوجين لمستشفى الأمراض العقلية حيث أنهما يعانان من خلل عقلى، لأنهم عرضا ابنتهم للخطر من أجل تحقيق الشهرة".وقالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، إن مواقع التواصل الإجتماعى أصبحت مجرد عادة سيئة للمواطنين، وتمثل خطرا يهدد المجتمع، لافتة إلى أن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرف باسم فيديوهات "أحمد حسن وزينب"، يمثل تهديد كبير على الطفلة.وتابعت عازر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه من حق المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم إبلاغ النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق فى هذه الواقعة، مشيرة إلى أن بث مثل تلك الفيديوهات يحض على نشر العنف.وأكدت النائبة، أن إقرار مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، سيمنع مثل تلك الحالات، ويضع عقوبات صارمة لها، مطالبة بضرورة العمل على وضع المشروع ضمن أولويات الأجندة التشريعية، خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.وطالبت النائبة، وسائل الإعلام بتوجيه خطاب ثقافى، ونبذ العنف، والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق.وعالج قانون حماية الطفل ما يتعرض له الأطفال من هذه الأعمال وغيرها، من خلال عقوبات أقرت في تعديلات قانون الطفل في 2014.وفيما يلي نعرض نص المادة التي تحمي الأطفال من العنف، وعقوبة إهمالهم سواء في المنزل أو خارجه، وفقا لقانون حماية الطفل.نص قانون الطفل، في مادته رقم 96 لسنة 2014 "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".كذلك إذا تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.