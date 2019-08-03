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أخبار العالم

بعد تعنت الدوحة.. السعودية تخصص رابطا جديدا للحجاج القطريين

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:25 م
المسجد الحرام
المسجد الحرام
أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن المملكة العربية السعودية خصصت رابطًا جديدًا على الإنترنت لتسجيل الحجاج القطريين، بعد قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق.

ونقلت القناة عن وزارة الحج السعودية تأكيدها أن محاولات الدوحة لتسييس المناسك لن تثني المملكة عن تقديم التسهيلات لحجاج قطر.

وقالت الوزارة "مستمرون في تهيئة وتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء المناسك".

ودعت وزارة الحج السعودية قطر لعدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين.

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