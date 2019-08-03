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أسماء الأسد: انتصرت على السرطان بالكامل.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:20 م
أول ظهور لأسماء الأسد
أول ظهور لأسماء الأسد بعد شفائها من السرطان
"أنا انتصرت على السرطان بالكامل".. بهذه العبارة بدأت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد حوارها على قناة "السورية" .

وظهرت الأسد لأول مرة منذ الإعلان عن إصابتها بالسرطان قبل نحو عام، دون المنديل الذي اعتادت الظهور به، أثناء رحلتها مع العلاج.

وبثت الرئاسة السورية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحت عنوان "رحلة من العمر" حول رحلة علاجح زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد.

وكتبت الرئاسة السورية على صفحتها بموقع فيسبوك: "اجتمع ألم السرطان مع ألم الحرب ضدها.. فحولته من مرض يراه البعض نهاية للعمر.. إلى #رحلة_من_العمر.. كيف؟ لماذا؟ وما الذي عاشته خلال السنة الماضية؟.. تابعونا في هذه #المقابلة الأولى من نوعها للسيدة #أسماء_الأسد مع التلفزيون السوري".

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