صحة النواب: مصر قادرة على خدمة إفريقيا صحيا

أشادت شادية هريدي عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية التي تجلت في العزم على إنشاء مركز إقليمي لمبادرات الصحة العامة لخدمة القارة السمراء.



وأضافت "هريدي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تقوم بواجبها تجاه القارة السمراء، لافتة إلى أن مصر تتمتع بالخبرات العالية في مجال الصحة وأن وجودها بجانب الدول الإفريقية يدعمها بشكل مباشر وذلك من خلال المبادرات التي تطلقها لدعمها.



واشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن البرلمان المصري قام أيضا بالاهتمام بالشئون القارة الافريقية من خلال تخصيص لجنة أفريقية متخصصة في حل المشكلات المتعلقة بالدول الافريقية.



كانت ممثلة الدولة المصرية خلال الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات على المستوى الوزاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، قد أكدت عزم مصر إنشاء مركز إقليمي لدعم مبادرات الصحة العامة يكون مقره القاهرة، وذلك لتفعيل مبادرات الصحة العامة في الدول الأفريقية للتخلص من الأمراض والأوبئة التي تشكل عبئًا كبيرا على الدول الأفريقية الشقيقة.



وأضافت أن مصر ستقدم الدعم اللوجستي ودعم الخطط لتنفيذ مبادرات الصحة العامة على غرار مبادرات مصر، موضحةً أن المركز سيكون بمثابة مشاركة للخبرات والتجارب بين الدول الأفريقية لتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين، موضحةً أنه من المقرر عقد اجتماع وزاري في نوفمبر المقبل بالقاهرة لتفعيل إنشاء المقر تحت مظلة مفوضية الاتحاد الأفريقي.