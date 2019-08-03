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رياضة

نوير ينقذ بايرن في الشوط الاول من بوروسيا فى كأس السوبر الالماني

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:32 م
نوير
نوير
حسن العمدة
إنتهت أحداث الشوط الاول ، بين فريقي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب سيغنال ايدونا بارك فى كأس السوبر الالماني.

وبدأ فريق بوروسيا بالضغط المتواصل علي وسط ملعب بايرن وتمكن من الاستحواذ علي أغلب مجريات الشوط الاول.

وأنقذ نوير العديد من الانفرادات بشكل غريب بعد أداء سيئ من دفاع بايرن لكن التوفيق يقف بجوار بطل الدوري.

ولم يظهر فريق بايرن بالشكل المطلوب فى الشوط الاول بعد غلق المساحات امام كومن وليفاندوسكي .

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