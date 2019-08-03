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محافظات

يافطة ضخمة تهدد حياة المواطنين على طريق رأس غارب بالغردقة

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:32 م
يافطة ضخمة على وشك
يافطة ضخمة على وشك السقوط على طريق غارب
إبراهيم جادالله
شهد طريق غارب الغردقة بالقرب من مدخل وادى داره التابعة لمدينة غارب، ميل إحدى اللافتات الإرشادية الضخمة لتحميلها على مسمار واحد من مسامير التحميل الخاصة بها .

وعلق المواطنون على صفحات موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "اليافطة موجودة بمدخل وادى دارة بطريق غارب الغردقة وبها نسبة ميول واضحة،  وقد قطمت مسامير قاعدتها، وتسبب خطرًا على الطريق في حالة سقوطها، مطالبين بإصلاحها على الفور خشية سقوطها على السيارات المارة بالطريق" .

من جانبه أكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة رأس غارب أن جهة الولاية على اليافطة الإرشادية هيئة الطرق والكبارى وسيتم التواصل مع الهيئة والتنسيق لإعادة إصلاحها.
يافطة ضخمة تهدد حياة المواطنين على طريق رأس غارب بالغردقة
يافطة ضخمة تهدد حياة المواطنين على طريق رأس غارب بالغردقة
يافطة ضخمة تهدد حياة المواطنين على طريق رأس غارب بالغردقة
يافطة ضخمة تهدد حياة المواطنين على طريق رأس غارب بالغردقة

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