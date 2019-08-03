يافطة ضخمة تهدد حياة المواطنين على طريق رأس غارب بالغردقة

شهد طريق غارب الغردقة بالقرب من مدخل وادى داره التابعة لمدينة غارب، ميل إحدى اللافتات الإرشادية الضخمة لتحميلها على مسمار واحد من مسامير التحميل الخاصة بها .





وعلق المواطنون على صفحات موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "اليافطة موجودة بمدخل وادى دارة بطريق غارب الغردقة وبها نسبة ميول واضحة، وقد قطمت مسامير قاعدتها، وتسبب خطرًا على الطريق في حالة سقوطها، مطالبين بإصلاحها على الفور خشية سقوطها على السيارات المارة بالطريق" .



