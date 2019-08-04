3 أفلام خرجت من سباق عيد الأضحى .. 3 أيام فى الساحل سبب ابتعاد محمد هنيدى .. ومحمد عادل إمام يهرب بـ لص بغداد .. وتامر حسنى يفضل الانتظار

تامر حسنى يخرج من سباق عيد الأضحى فى اللحظات الأخيرة

عدم استكمال تصوير "لص بغداد" تمنع محمد عادل إمام من الظهور فى العيد

"الفلوس" :



شهد موسم أفلام عيد الأضحى خروج عدد من الأفلام فى اللحظات الأخيرة لعديد من الأسباب، والذى يشهد منافسة شرسة بين أربعة أفلام هي"الفيل الازرق 2 وولاد رزق 2 والكنز 2 وخيال ماته" بينما خرج ثلاث افلام كان مرشح عرضها فى هذا الموسم وهي "الفلوس وعقلة الاصبع ولص بغداد".صدى البلد يرصد الأسباب التى أدت لخروج الثلاثة أفلام من هذا الموسم.خرج فيلم "الفلوس" من السباق لعدم الانتهاء من المراحل الأخيرة للفيلم من مونتاج ومكساج والذى يقوم ببطولته تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.وكان تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة بسبب عدم استقرار فريق العمل على اسم محدد ولعل من أبرز الاسم التى كانت مطروحة "كل سنة وانت طيب" و"الجوكر" والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أزمة الثقة بين الناس وبعضها البعض.كينج سايز :بينما قرر الفنان محمد هنيدى الخروج من السباق عيد الأضحى وذلك بسبب عدم الانتهاء من تصوير باقى المشاهد فضلا عن أن الفيلم يحتاج إلى وقت لتنفيذه، كما أن محمد هنيدى كان مشغولا فى الفترة الأخيرة بسبب عرض مسرحيته الجديدة "3 أيام فى الساحل" بالسعودية ومصر، وهو الأمر الذى دفعه إلى تأجيل استكمال الفيلم، والذى يجسد فيه شخصية عقلة الإصبع."كينج سايز" من تأليف عمر طاهر، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويقدم فيه هنيدى شخصية "عقلة الإصبع" باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية متخصصة وإخراج إسلام خيرى.لص بغداد :أما فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، خرج من سباق موسم عيد الأضحى السينمائى، بسبب انشغال مخرج العمل أحمد خالد موسى بتصوير مسلسل "مملكة إبليس"، ومن المقرر أن يتم طرح العمل فى موسم نصف العام المقبل كما كان انشغال محمد عادل امام فى تصوير مسلسله الرمضانى "هوجان" دفعه إلى استكمال التصوير بعد رمضان وهى فترة زمنية قليل لم تسعف فريق العمل لاستكمال الفيلم.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد عادل إمام وفتحى عبدالوهاب وياسمين رئيس وبيومى فؤاد وأحمد العوضى وضيوف شرف أحمد رزق وصلاح عبدالله، وإخراج أحمد خالد موسى.