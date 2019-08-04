للنشر 3عصرا, اهالى حلوان يشكون انقطاع المياه المستمر

أرسل احمد توفيق ، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انقطاع المياه المستمر بشارع ترعة الخشاب بمنطقة حدائق حلوان



وأوضح ان شارع ترعة الخشاب التابع لحى حلوان بالقاهرة يعانى من الانقطاع المستمر للمياه ما لا يوفر حياة ادمية للحى



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.